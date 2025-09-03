Hande Erçel ve Hakan Sabancı Ayrılığına İhanet Gölgesi Düştü! Sabancı’nın Eski Sevgilisi Jocelyn Chew İlk Kez Açıkladı

Hande Erçel ve Hakan Sabancı’nın ayrılığına dair ortaya atılan ihanet iddiaları magazin gündemine damga vurdu. İddialarda adı geçen Sabancı’nın eski sevgilisi Jocelyn Chew ise söylentilere sert bir dille yanıt verdi.

Son Güncelleme:
Hande Erçel ve Hakan Sabancı Ayrılığına İhanet Gölgesi Düştü! Sabancı’nın Eski Sevgilisi Jocelyn Chew İlk Kez Açıkladı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Üç yıldır aşk yaşayan ünlü oyuncu Hande Erçel ile cemiyet hayatının öne çıkan isimlerinden Hakan Sabancı’nın yollarını ayırması büyük yankı uyandırdı. Ayrılığın ardından ise ihanet iddiaları ortaya atıldı. Sosyal medyada hızla yayılan söylentilere göre Sabancı’nın, eski sevgilisi Çinli model Jocelyn Chew ile yeniden yakınlaştığı ve bu durumun Erçel’le ilişkisinin bitmesine neden olduğu öne sürüldü. İddialar kısa sürede gündemin ilk sıralarına yerleşirken, Çinli model Jocelyn Chew sessizliğini bozdu.

Hande Erçel ve Hakan Sabancı Ayrılığına İhanet Gölgesi Düştü! Sabancı’nın Eski Sevgilisi Jocelyn Chew İlk Kez Açıkladı - Resim : 1

ARZU SABANCI'DAN MANİDAR PAYLAŞIM

Üç yıldır aşk yaşayan çiftin ayrılığında önce 'evlilik krizi'nin rol oynadığı öne sürüldü. İddiaya göre Erçel, ilişkilerini nikah masasına taşımak isterken Sabancı da buna sıcak bakıyordu. Ancak genç iş insanının annesi Arzu Sabancı’nın bu evliliğe onay vermemesi ayrılığı getirdi. Arzu Sabancı’nın sosyal medya hesabından yaptığı "Cehalet de uyku gibidir. Seni uyandıran kişiye ilk tepkin kızgınlıktır" paylaşımı ise dikkat çekti. Bu sözlerin, ilişkisinin bitmesine tepki gösteren oğlu Hakan Sabancı’ya gönderme olduğu iddia edildi.

Hande Erçel ve Hakan Sabancı Ayrılığına İhanet Gölgesi Düştü! Sabancı’nın Eski Sevgilisi Jocelyn Chew İlk Kez Açıkladı - Resim : 2

İHANET İDDİALARI ORTALIĞI KARIŞTIRDI

Ayrılık sonrası sosyal medyada dolaşıma giren bir diğer iddia ise, Hakan Sabancı’nın eski sevgilisi Çinli model Jocelyn Chew ile birlikte olduğu yönündeydi. Bazı kullanıcılar, Sabancı’nın Bodrum’da Chew ile tatilde olduğunu ve ihanetin, Hande Erçel ile birlikte gittikleri Bocelli konseri gününe dayandığını öne sürdü.

Hande Erçel ve Hakan Sabancı Ayrılığına İhanet Gölgesi Düştü! Sabancı’nın Eski Sevgilisi Jocelyn Chew İlk Kez Açıkladı - Resim : 3

"BENİM HİÇBİR İLGİM YOK"

İddiaların odağındaki Jocelyn Chew ise sessizliğini bozdu. Çıkan söylentileri kesin bir dille yalanlayan Chew, "Bu iddia gerçeklerden çok uzak. Lütfen beni bu hikayeyle taciz etmeyi bırakın. Yoktan bir şey yaratmaya çalışıyorsunuz. Benim hiçbir ilgim yok" ifadelerini kullandı.

Hande Erçel ve Hakan Sabancı Ayrılığının Perde Arkası Ortaya Çıktı! Aşkı İhanet mi Bitirdi? Sabancı Sessizliğini BozduHande Erçel ve Hakan Sabancı Ayrılığının Perde Arkası Ortaya Çıktı! Aşkı İhanet mi Bitirdi? Sabancı Sessizliğini BozduMagazin

Yasemin Özilhan ve İzzet Özilhan Boşanıyor! Magazin Gündemine Bomba Gibi Düşen İddiaYasemin Özilhan ve İzzet Özilhan Boşanıyor! Magazin Gündemine Bomba Gibi Düşen İddiaMagazin

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Hande Erçel Hakan Sabancı
Son Güncelleme:
Justin Timberlake Konserindeki Skandalların Ardından... Robbie Williams'ın İstanbul'daki Konseri İçin Flaş Karar İstanbul Konseri İçin Flaş Karar
Galatasaray’dan Bir Bomba Transfer Daha: Takımına Resti Çekti Geliyor! Dursun Özbek 30 Milyon Euroluk Yıldıza İmzayı Attırdı Bir Bomba Transfer Daha
Son Dakika: Galatasaray’dan Barış Alper Hamlesi! Dursun Özbek Kesenin Ağzını Açtı: NEOM Krizini Kökten Bitirecek Teklif Barış Alper'e Dursun Özbek'ten Zam Müjdesi
Yasemin Özilhan ve İzzet Özilhan Boşanıyor! Magazin Gündemine Bomba Gibi Düşen İddia Sosyetenin Gözde Çifti Boşanıyor mu?
Kıvanç Tatlıtuğ’un Tahtını Sallayan Karar! Tepkiler Çığ Gibi Büyüyor, Herkes Bunu Konuşuyor Kıvanç Tatlıtuğ’un Tahtını Sallayan Karar! Tepkiler Çığ Gibi Büyüyor, Herkes Bunu Konuşuyor
Bu Kareler Yüzük Attırır! Ünlü Oyuncudan Partneri İle Sere Serpe Pozlar: Kocası Çileden Çıktı Bu Kareler Yüzük Attırır
ÇOK OKUNANLAR
Jose Mourinho Paraya Doymuyor! Fenerbahçe’den Gider Gitmez Yeni Takımıyla Anlaştı: Alacağı Rakamsa Dudak Uçuklattı Jose Mourinho Paraya Doymuyor! İşte Yeni Takımı
Avcılar ve Beşiktaş Belediyelerine Operasyon Avcılar ve Beşiktaş Belediyelerine Operasyon
CHP İstanbul İl Başkanlığı'na Kayyım Olarak Atanmıştı! İl Binasına Giremeyen Gürsel Tekin 'Göreve Başladık' Dedi İl Binasına Giremeyen Gürsel Tekin 'Göreve Başladık' Dedi
Özgür Özel’den ‘Göreve Başladık’ Diyen Gürsel Tekin’e İlk Yanıt: 'CHP İl Başkanı İl Binasında Görev Yapar, Vekilim Özgür Çelik’tir' Özgür Özel’den ‘Göreve Başladık’ Diyen Gürsel Tekin’e Cevap
Son Dakika: Galatasaray’dan Barış Alper Hamlesi! Dursun Özbek Kesenin Ağzını Açtı: NEOM Krizini Kökten Bitirecek Teklif Barış Alper'e Dursun Özbek'ten Zam Müjdesi