Hande Erçel ve Hakan Sabancı Ayrılığına İhanet Gölgesi Düştü! Sabancı’nın Eski Sevgilisi Jocelyn Chew İlk Kez Açıkladı

Üç yıldır aşk yaşayan ünlü oyuncu Hande Erçel ile cemiyet hayatının öne çıkan isimlerinden Hakan Sabancı’nın yollarını ayırması büyük yankı uyandırdı. Ayrılığın ardından ise ihanet iddiaları ortaya atıldı. Sosyal medyada hızla yayılan söylentilere göre Sabancı’nın, eski sevgilisi Çinli model Jocelyn Chew ile yeniden yakınlaştığı ve bu durumun Erçel’le ilişkisinin bitmesine neden olduğu öne sürüldü. İddialar kısa sürede gündemin ilk sıralarına yerleşirken, Çinli model Jocelyn Chew sessizliğini bozdu.

ARZU SABANCI'DAN MANİDAR PAYLAŞIM

Üç yıldır aşk yaşayan çiftin ayrılığında önce 'evlilik krizi'nin rol oynadığı öne sürüldü. İddiaya göre Erçel, ilişkilerini nikah masasına taşımak isterken Sabancı da buna sıcak bakıyordu. Ancak genç iş insanının annesi Arzu Sabancı’nın bu evliliğe onay vermemesi ayrılığı getirdi. Arzu Sabancı’nın sosyal medya hesabından yaptığı "Cehalet de uyku gibidir. Seni uyandıran kişiye ilk tepkin kızgınlıktır" paylaşımı ise dikkat çekti. Bu sözlerin, ilişkisinin bitmesine tepki gösteren oğlu Hakan Sabancı’ya gönderme olduğu iddia edildi.

İHANET İDDİALARI ORTALIĞI KARIŞTIRDI

Ayrılık sonrası sosyal medyada dolaşıma giren bir diğer iddia ise, Hakan Sabancı’nın eski sevgilisi Çinli model Jocelyn Chew ile birlikte olduğu yönündeydi. Bazı kullanıcılar, Sabancı’nın Bodrum’da Chew ile tatilde olduğunu ve ihanetin, Hande Erçel ile birlikte gittikleri Bocelli konseri gününe dayandığını öne sürdü.

"BENİM HİÇBİR İLGİM YOK"

İddiaların odağındaki Jocelyn Chew ise sessizliğini bozdu. Çıkan söylentileri kesin bir dille yalanlayan Chew, "Bu iddia gerçeklerden çok uzak. Lütfen beni bu hikayeyle taciz etmeyi bırakın. Yoktan bir şey yaratmaya çalışıyorsunuz. Benim hiçbir ilgim yok" ifadelerini kullandı.

