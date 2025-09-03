Yasemin Özilhan ve İzzet Özilhan Boşanıyor! Magazin Gündemine Bomba Gibi Düşen İddia

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Bir dönem Doktorlar dizisinde canlandırdığı Ela karakteriyle hafızalara kazınan Yasemin Özilhan ve iş insanı İzzet Özilhan hakkında magazin gündemini sarsan bir iddia ortaya atıldı. Gel Konuşalım programında dile getirilen iddiaya göre çift boşanma kararı aldı. Sosyetenin örnek çiftleri arasında gösterilen Yasemin ve İzzet Özilhan’ın boşanma davasının bu hafta görüleceği öne sürüldü.

Programın sunucularından Ece Erken, çevresinden edindiği bilgilere dayanarak "Boşanmaya karar verdiklerini duyduk. Dedikodu vermeyi sevmiyoruz, taraflara da sorduk. Eski eşim işle ilgili İzzet’e ulaşmaya çalıştı. Yasemin ile sürekli yazışıyoruz, ancak bu kez yanıt vermedi. Yakın çevresine sordum, 'Aralarında sıkıntı var, boşanma kararı aldılar' dediler" ifadelerini kullandı.

2011’DE EVLENMİŞLERDİ

2011 yılında evlenen Yasemin ve İzzet Özilhan çiftinin Emine ve Ela adında iki kız çocukları bulunuyor. Evliliği boyunca ekranlardan uzak duran Yasemin Özilhan, önceliğini çocuklarına verdiğini sık sık dile getirmişti.

İZZET ÖZİLHAN KİMDİR?

İzzet Özilhan, 27 Ağustos 1981’de dünyaya geldi. Anadolu Grubu'nun sahibi Tuncay Özilhan'ın oğlu. İzzet Özilhan dedesinin ismini taşıyor.

