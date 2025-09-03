Yasemin Özilhan ve İzzet Özilhan Boşanıyor! Magazin Gündemine Bomba Gibi Düşen İddia

Yasemin Özilhan ile İzzet Özilhan’ın boşanacağına dair iddialar magazin gündeminde büyük yankı uyandırdı. Çiftin sessizliği, söylentilerin doğruluğuna dair yorumları güçlendirdi.

Son Güncelleme:
Yasemin Özilhan ve İzzet Özilhan Boşanıyor! Magazin Gündemine Bomba Gibi Düşen İddia
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Bir dönem Doktorlar dizisinde canlandırdığı Ela karakteriyle hafızalara kazınan Yasemin Özilhan ve iş insanı İzzet Özilhan hakkında magazin gündemini sarsan bir iddia ortaya atıldı. Gel Konuşalım programında dile getirilen iddiaya göre çift boşanma kararı aldı. Sosyetenin örnek çiftleri arasında gösterilen Yasemin ve İzzet Özilhan’ın boşanma davasının bu hafta görüleceği öne sürüldü.

Yasemin Özilhan ve İzzet Özilhan Boşanıyor! Magazin Gündemine Bomba Gibi Düşen İddia - Resim : 1

Programın sunucularından Ece Erken, çevresinden edindiği bilgilere dayanarak "Boşanmaya karar verdiklerini duyduk. Dedikodu vermeyi sevmiyoruz, taraflara da sorduk. Eski eşim işle ilgili İzzet’e ulaşmaya çalıştı. Yasemin ile sürekli yazışıyoruz, ancak bu kez yanıt vermedi. Yakın çevresine sordum, 'Aralarında sıkıntı var, boşanma kararı aldılar' dediler" ifadelerini kullandı.

2011’DE EVLENMİŞLERDİ

Yasemin Özilhan ve İzzet Özilhan Boşanıyor! Magazin Gündemine Bomba Gibi Düşen İddia - Resim : 2

2011 yılında evlenen Yasemin ve İzzet Özilhan çiftinin Emine ve Ela adında iki kız çocukları bulunuyor. Evliliği boyunca ekranlardan uzak duran Yasemin Özilhan, önceliğini çocuklarına verdiğini sık sık dile getirmişti.

İZZET ÖZİLHAN KİMDİR?

İzzet Özilhan, 27 Ağustos 1981’de dünyaya geldi. Anadolu Grubu'nun sahibi Tuncay Özilhan'ın oğlu. İzzet Özilhan dedesinin ismini taşıyor.

Hande Erçel ve Hakan Sabancı Ayrılığının Perde Arkası Ortaya Çıktı! Aşkı İhanet mi Bitirdi? Sabancı Sessizliğini BozduHande Erçel ve Hakan Sabancı Ayrılığının Perde Arkası Ortaya Çıktı! Aşkı İhanet mi Bitirdi? Sabancı Sessizliğini BozduMagazin

Nostalji Rüzgarı... Doktorlar'ın Ela, Hasan ve Arslan'ı Bir AradaNostalji Rüzgarı... Doktorlar'ın Ela, Hasan ve Arslan'ı Bir AradaMagazin

Kaynak: Gel Konuşalım

Etiketler
Yasemin Özilhan
Son Güncelleme:
Bu Kareler Yüzük Attırır! Ünlü Oyuncudan Partneri İle Sere Serpe Pozlar: Kocası Çileden Çıktı Bu Kareler Yüzük Attırır
Ali Koç’un Merakla Beklediği Haber Geldi! Aziz Yıldırım Başkanlık İçin Kararını Verdi: Yaklaşan Seçim Öncesi Flaş Açıklama Aziz Yıldırım Başkanlık İçin Kararını Verdi
Son Dakika: Galatasaray’dan Barış Alper Hamlesi! Dursun Özbek Kesenin Ağzını Açtı: NEOM Krizini Kökten Bitirecek Teklif Barış Alper'e Dursun Özbek'ten Zam Müjdesi
Justin Timberlake Konserindeki Skandalların Ardından... Robbie Williams'ın İstanbul'daki Konseri İçin Flaş Karar İstanbul Konseri İçin Flaş Karar
ÇOK OKUNANLAR
Jose Mourinho Paraya Doymuyor! Fenerbahçe’den Gider Gitmez Yeni Takımıyla Anlaştı: Alacağı Rakamsa Dudak Uçuklattı Jose Mourinho Paraya Doymuyor! İşte Yeni Takımı
Avcılar ve Beşiktaş Belediyelerine Operasyon Avcılar ve Beşiktaş Belediyelerine Operasyon
CHP İstanbul İl Başkanlığı'na Kayyım Olarak Atanmıştı! İl Binasına Giremeyen Gürsel Tekin 'Göreve Başladık' Dedi İl Binasına Giremeyen Gürsel Tekin 'Göreve Başladık' Dedi
Ali Koç’un Merakla Beklediği Haber Geldi! Aziz Yıldırım Başkanlık İçin Kararını Verdi: Yaklaşan Seçim Öncesi Flaş Açıklama Aziz Yıldırım Başkanlık İçin Kararını Verdi
Son Dakika: Galatasaray’dan Barış Alper Hamlesi! Dursun Özbek Kesenin Ağzını Açtı: NEOM Krizini Kökten Bitirecek Teklif Barış Alper'e Dursun Özbek'ten Zam Müjdesi