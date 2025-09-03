Justin Timberlake Konserindeki Skandalların Ardından... Robbie Williams'ın İstanbul'daki Konseri İçin Flaş Karar

İstanbul büyük sanatçıları ağırlamaya devam ediyor. Özellikle İstanbul’da yapılan Justin Timberlake konseri tüm dünya basınında manşet olmuştu. Konserde yaşanan izdiham ve biletsiz girişler skandal olarak medyaya yansırken sıcak bir gelişme yaşandı. İstanbul’da konser verecek olan Robbie Williams'ın konser yeri değiştirildi. Normalde İTÜ Stadyumu’nda yapılması beklenen konser Ataköy Marina'ya taşındı.

Justin Timberlake Konserindeki Skandalların Ardından... Robbie Williams'ın İstanbul'daki Konseri İçin Flaş Karar
Justin Timberlake konserindeki skandalların ardından flaş bir gelişme yaşandı. İngiliz sanatçı Robbie Williams'ın İstanbul’daki konser yeri değiştirildi.

Dünyaca ünlü İngiliz sanatçı Robbie Williams, 7 Ekim Salı akşamı İstanbul’da hayranlarıyla buluşmaya hazırlanıyor. Daha önce İTÜ Stadyumu’nda yapılacağı duyurulan konserin mekanı, izleyicilere daha konforlu bir deneyim sunmak amacıyla güncellendi.

KONSER YERİ DEĞİŞTİRİLDİ

Organizasyon ekibinin aldığı karar doğrultusunda Williams konseri, İstanbul’un önde gelen açık hava etkinlik alanlarından Ataköy Marina’da gerçekleşecek.

Star Medya sponsorluğunda düzenlenen konserde, Williams’ın hayranları enerjik ve büyüleyici sahne performansı çok daha yakından hissetme fırsatı bulacak.

18 YAŞ SINIRI UYGULANACAK

Etkinlikte alkol satışı yapılacağı için 18 yaş sınırı uygulanacak; 18 yaş altı izleyiciler konser alanına alınmayacak.

Daha önce satın alınan biletler geçerliliğini korurken, sınırlı sayıdaki koltuk için geri sayım başladı.

JUSTIN TIMBERLAKE KONSERİNDE NELER OLDU?

Binlerce kişi içeri giremediği için Timberlake de konsere geç çıktı. Aynı zamanda birçok kişi saatlerce konser sırasında bekledi. Aynı zamanda birçok kişi bilet almadan konsere girdiği tespit edildi. Bu durumun Robbie Williams konserini etkilediği ifade edildi.

