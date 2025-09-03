Google Haritalar'dan Sürücülere Kolaylık Sağlayacak Dev Özellik Yolda

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Sürücüler, telefon ekranında navigasyon bilgilerini yanlışlıkla küçülttüklerinde veya başka bir uygulamaya geçtiklerinde rotayı kaybetme endişesi yaşamayacak. Canlı Güncellemeler sayesinde varış saati ve yol tarifi bilgileri, bildirim çubuğunda sabit bir şekilde görünecek ve normal bildirimler gibi kaybolmayacak.

BETA TESTLERİ BAŞLADI

Yeni özellik, Android 16 beta sürümünü çalıştıran Pixel ve Samsung modellerinde test ediliyor. Google, şimdilik sınırlı sayıda kullanıcıya erişim sağlarken, testleri kademeli olarak daha fazla cihaz ve kullanıcıya açmayı planlıyor.

SÜRÜCÜLERE SUNDUĞU AVANTAJLAR NELER?

Özellikle bir mesajı hızlı yanıtlamak veya başka bir uygulamayı kontrol etmek durumunda olan sürücüler, navigasyonu kaybetme riskini ortadan kaldırmış olacak. Canlı Güncellemeler, sürüş sırasında güvenliğin artırılmasına ve kullanım kolaylığına önemli katkı sağlayacak.

