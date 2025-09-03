Gece Yarısı Haber Geldi! Sergen Yalçın Trabzonspor’un Eski Yıldızına İmzayı Attırıyor Mu? İlk Uçukla İstanbul’a Gelecek

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Süper Lig devi Beşiktaş’ta sıcak gelişmeler peş peşe yaşanıyor. Teknik direktör Sergen Yalçın’ı tekrardan takımın başına getiren siyah-beyazlı ekipten sürpriz bir hamle geldi. Yunanistan'da kariyerine devam eden milli futbolcu Yusuf Yazıcı, Olympiakos'un 2025-2026 Şampiyonlar Ligi kadrosuna dahil edilmedi. Bu haber sonrası Kara Kartal düğmeye bastı.

ŞAMPİYONLAR LİGİ KADROSUNA ALINMADI

Yunanistan temsilcisi Olympiakos, 2025-2026 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek kadrosunu açıkladı. Kadroda milli futbolcu Yusuf Yazıcı'nın yer almadı. Olympiakos'un açıkladığı listede önemli isimler bulunurken, geçtiğimiz sezon kadroya katılan Yazıcı'nın tercih edilmemesi dikkat çekti. Bu gelişme sonrası Yazıcı için transfer iddiaları ortaya atıldı.

BEŞİKTAŞ’TAN YUSUF YAZICI HAMLESİ! RESMİ TEKLİF YAPILMASI BEKLENİYOR

Gelen son dakika bilgisi ise gündeme bomba gibi düştü. Beşiktaş’ın başına geçen Sergen Yalçın’ın Trabzonspor’un eski yıldızı Yusuf Yazıcı’yı kadroda görmek istediği öğrenildi. Beşiktaş kulübünün milli yıldıza resmi teklif yapması bekleniyor.

Olympiakos ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan Yusuf Yazıcı'nın güncel piyasa değeri de 5 milyon euro olarak gösteriliyor.

Kaynak: Haber Merkezi