Fenerbahçe’de Yaprak Dökümü! Defansın Bel Kemiği Bavulunu Topladı Takıma Veda Etti: İşte Yeni Adresi…

Fenerbahçe’de Jose Mourinho’nun ayrılığı sonrası sıcak gelişmeler peş peşe geliyor. Son olarak gelen ayrılık haberi ise taraftarları şaşkına çevirdi. Fenerbahçe’de yaprak dökümü! Yağız Sabuncuoğlu resmen duyurdu. Defansın bel kemiği bavulunu topladı takıma veda etti. İşte yeni adresi…

Son Güncelleme:
Fenerbahçe’de Yaprak Dökümü! Defansın Bel Kemiği Bavulunu Topladı Takıma Veda Etti: İşte Yeni Adresi…
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Süper Lig devi Fenerbahçe’de ayrılık haberleri peş peşe geliyor. Son olarak sarı-lacivertli ekipte Alexander Djiku ile yollar ayrıldı. Spor yorumcusunu Yağız Sabuncuoğlu’nun haberine göre Spartak Moskova'nın sarı-lacivertlilerle her konuda anlaşma sağladığı belirtildi.

FENERBAHÇE’DE YAPRAK DÖKÜMÜ

Fenerbahçe'de Alexander Djiku takıma veda etmeye hazırlanıyor. Sarı-lacivertlilerin Ganalı stoperi, Rusya yolcusu.

Fenerbahçe’de Yaprak Dökümü! Defansın Bel Kemiği Bavulunu Topladı Takıma Veda Etti: İşte Yeni Adresi… - Resim : 1

ANLAŞMA TAMAM! RUSYA DEVİNE TRANSFER OLDU

Spartak Moskova, Fenerbahçe ile 2 milyon euro bonservis bedeli karşılığında anlaştı. Rus ekibi ödemeyi 1 ay içinde yapacak. Anlaşmada herhangi bir bonus maddesinin bulunmadığı belirtildi. Spartak Moskova'nın Djiku ile 2+1 yıllık sözleşme imzalayacağı aktarıldı. Sözleşmeyi uzatma opsiyonunda söz hakkı 31 yaşındaki stoperin olacak.

‘Verin Bana Ligin Yıldızı Yapıyım’ Demişti: Sergen Yalçın 7.5 Milyon Euroluk Yıldızı Beşiktaş’a Getiriyor! Hayırlı Uğurlu Olsun‘Verin Bana Ligin Yıldızı Yapıyım’ Demişti: Sergen Yalçın 7.5 Milyon Euroluk Yıldızı Beşiktaş’a Getiriyor! Hayırlı Uğurlu OlsunSpor

Djiku, İsmail Kartal'ın son döneminde, deneyimli hocanın takımın başına geçmesinden 1 hafta sonra Fenerbahçe'ye transfer olmuştu. 2023'ten bu yana sarı-lacivertli formayla 75 maça çıkan Djiku, 4 gol ve 2 asistlik skor katkısı verdi. Piyasa değeri 6.5 milyon euro olan Djiku'nun Fenerbahçe'ye sözleşmesi 2026'da sona eriyor.

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Fenerbahçe Ali Koç transfer
Son Güncelleme:
Galatasaray’dan Bir Bomba Transfer Daha: Takımına Resti Çekti Geliyor! Dursun Özbek 30 Milyon Euroluk Yıldıza İmzayı Attırdı
Bir Bomba Transfer Daha
‘Verin Bana Ligin Yıldızı Yapıyım’ Demişti: Sergen Yalçın 7.5 Milyon Euroluk Yıldızı Beşiktaş’a Getiriyor! Hayırlı Uğurlu Olsun
Sergen Yalçın Fenerbahçeli Yıldızı Kaptı
Son Dakika: Galatasaray’dan Barış Alper Hamlesi! Dursun Özbek Kesenin Ağzını Açtı: NEOM Krizini Kökten Bitirecek Teklif
Barış Alper'e Dursun Özbek'ten Zam Müjdesi
ÇOK OKUNANLAR
Jose Mourinho Paraya Doymuyor! Fenerbahçe’den Gider Gitmez Yeni Takımıyla Anlaştı: Alacağı Rakamsa Dudak Uçuklattı Jose Mourinho Paraya Doymuyor! İşte Yeni Takımı
Avcılar ve Beşiktaş Belediyelerine Operasyon Avcılar ve Beşiktaş Belediyelerine Operasyon
CHP İstanbul İl Başkanlığı'na Kayyım Olarak Atanmıştı! İl Binasına Giremeyen Gürsel Tekin 'Göreve Başladık' Dedi İl Binasına Giremeyen Gürsel Tekin 'Göreve Başladık' Dedi
Ali Koç’un Merakla Beklediği Haber Geldi! Aziz Yıldırım Başkanlık İçin Kararını Verdi: Yaklaşan Seçim Öncesi Flaş Açıklama Aziz Yıldırım Başkanlık İçin Kararını Verdi
Son Dakika: Galatasaray’dan Barış Alper Hamlesi! Dursun Özbek Kesenin Ağzını Açtı: NEOM Krizini Kökten Bitirecek Teklif Barış Alper'e Dursun Özbek'ten Zam Müjdesi