Fenerbahçe’de Yaprak Dökümü! Defansın Bel Kemiği Bavulunu Topladı Takıma Veda Etti: İşte Yeni Adresi…

Süper Lig devi Fenerbahçe’de ayrılık haberleri peş peşe geliyor. Son olarak sarı-lacivertli ekipte Alexander Djiku ile yollar ayrıldı. Spor yorumcusunu Yağız Sabuncuoğlu’nun haberine göre Spartak Moskova'nın sarı-lacivertlilerle her konuda anlaşma sağladığı belirtildi.

FENERBAHÇE’DE YAPRAK DÖKÜMÜ

Fenerbahçe'de Alexander Djiku takıma veda etmeye hazırlanıyor. Sarı-lacivertlilerin Ganalı stoperi, Rusya yolcusu.

ANLAŞMA TAMAM! RUSYA DEVİNE TRANSFER OLDU

Spartak Moskova, Fenerbahçe ile 2 milyon euro bonservis bedeli karşılığında anlaştı. Rus ekibi ödemeyi 1 ay içinde yapacak. Anlaşmada herhangi bir bonus maddesinin bulunmadığı belirtildi. Spartak Moskova'nın Djiku ile 2+1 yıllık sözleşme imzalayacağı aktarıldı. Sözleşmeyi uzatma opsiyonunda söz hakkı 31 yaşındaki stoperin olacak.

Djiku, İsmail Kartal'ın son döneminde, deneyimli hocanın takımın başına geçmesinden 1 hafta sonra Fenerbahçe'ye transfer olmuştu. 2023'ten bu yana sarı-lacivertli formayla 75 maça çıkan Djiku, 4 gol ve 2 asistlik skor katkısı verdi. Piyasa değeri 6.5 milyon euro olan Djiku'nun Fenerbahçe'ye sözleşmesi 2026'da sona eriyor.

