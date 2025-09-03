Fenerbahçe’de Yaprak Dökümü! Defansın Bel Kemiği Bavulunu Topladı Takıma Veda Etti: İşte Yeni Adresi…
Fenerbahçe’de Jose Mourinho’nun ayrılığı sonrası sıcak gelişmeler peş peşe geliyor. Son olarak gelen ayrılık haberi ise taraftarları şaşkına çevirdi. Fenerbahçe’de yaprak dökümü! Yağız Sabuncuoğlu resmen duyurdu. Defansın bel kemiği bavulunu topladı takıma veda etti. İşte yeni adresi…
Süper Lig devi Fenerbahçe’de ayrılık haberleri peş peşe geliyor. Son olarak sarı-lacivertli ekipte Alexander Djiku ile yollar ayrıldı. Spor yorumcusunu Yağız Sabuncuoğlu’nun haberine göre Spartak Moskova'nın sarı-lacivertlilerle her konuda anlaşma sağladığı belirtildi.
FENERBAHÇE’DE YAPRAK DÖKÜMÜ
Fenerbahçe'de Alexander Djiku takıma veda etmeye hazırlanıyor. Sarı-lacivertlilerin Ganalı stoperi, Rusya yolcusu.
ANLAŞMA TAMAM! RUSYA DEVİNE TRANSFER OLDU
Spartak Moskova, Fenerbahçe ile 2 milyon euro bonservis bedeli karşılığında anlaştı. Rus ekibi ödemeyi 1 ay içinde yapacak. Anlaşmada herhangi bir bonus maddesinin bulunmadığı belirtildi. Spartak Moskova'nın Djiku ile 2+1 yıllık sözleşme imzalayacağı aktarıldı. Sözleşmeyi uzatma opsiyonunda söz hakkı 31 yaşındaki stoperin olacak.
Djiku, İsmail Kartal'ın son döneminde, deneyimli hocanın takımın başına geçmesinden 1 hafta sonra Fenerbahçe'ye transfer olmuştu. 2023'ten bu yana sarı-lacivertli formayla 75 maça çıkan Djiku, 4 gol ve 2 asistlik skor katkısı verdi. Piyasa değeri 6.5 milyon euro olan Djiku'nun Fenerbahçe'ye sözleşmesi 2026'da sona eriyor.
Kaynak: Haber Merkezi