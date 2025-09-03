‘Verin Bana Ligin Yıldızı Yapıyım’ Demişti: Sergen Yalçın 7.5 Milyon Euroluk Yıldızı Beşiktaş’a Getiriyor! Hayırlı Uğurlu Olsun

Beşiktaş’ta Sergen Yalçın yönetiminde transfer mesaisi sürüyor. Özellikle hücum hattına ek takviyede bulunmak isteyen siyah-beyazlı ekipten sürpriz bir hamle geldi. Sergen Hoca’nın ‘Verin bana ligin yıldızı yapıyım’ dediği isim adım adım Beşiktaş’a geliyor. Serdal Adalı düğmeye bastı. 7.5 milyon euroluk yıldız Beşiktaş’a hayırlı uğurlu olsun.

‘Verin Bana Ligin Yıldızı Yapıyım’ Demişti: Sergen Yalçın 7.5 Milyon Euroluk Yıldızı Beşiktaş’a Getiriyor! Hayırlı Uğurlu Olsun
Beşiktaş, transfer dönemindeki hareketliliğine bir yenisini ekleyerek sürpriz bir hamleye hazırlanıyor. Siyah-beyazlı ekip Fenerbahçeli Cengiz Ünder’i kadrosuna katmak için düğmeye bastı. Teknik direktör Sergen Yalçın, yorumculuk döneminde Cengiz hakkında, "Ver Cengiz'i bana, sana ligin yıldızı yapayım. Çok uzun da sürmez, bir ayda" yorumunu yapmıştı.

SERGEN YALÇIN SONUNDA MURADINA ERECEK

Süper Lig devi Beşiktaş, transfer çalışmalarında hız kesmiyor. Kartal, Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Cengiz Ünder'i gündemine aldı. Kulübün, Fenerbahçe’ye resmi transfer teklifini ilettiği ve yanıt beklediği öğrenildi.

CENGİZ ÜNDER ADIM ADIM BEŞİKTAŞ’A! HAYIRLI UĞURLU OLSUN

Takvim'in haberine göre; 28 yaşındaki sağ kanat oyuncusunun, Beşiktaş’a transfer olmaya sıcak baktığı ve bu uğurda maaşında indirime gitmeye hazır olduğu belirtildi. Yeni teknik direktör Sergen Yalçın’ın da bu transferi çok istediği ifade ediliyor. Sergen Yalçın, geçmişte yorumculuk yaptığı dönemde Cengiz Ünder için, “Çok yetenekli bir oyuncu. Bana ver, bir ayda ligin yıldızı yaparım. Ozan Tufan’da yaptığımı onda da yaparım” diyerek oyuncuya olan güvenini ortaya koymuştu.

Cengiz Ünder’in ismi, geçen sezon devre arasında da Beşiktaş ile anılmıştı. Fenerbahçe’nin, oyuncunun olası ayrılığı durumunda ek bir kiralama ücreti talep etmeyeceği gelen bilgiler arasında. Milli yıldızın ise 3-4 güne Beşiktaş yönetimi ile masaya oturması bekleniyor.

Kaynak: Takvim

