Ali Koç’un Merakla Beklediği Haber Geldi! Aziz Yıldırım Başkanlık İçin Kararını Verdi: Yaklaşan Seçim Öncesi Flaş Açıklama
Fenerbahçe’de seçim heyecanı başladı. Sarı-lacivertli kulüp 21 Eylül tarihinde olağanüstü kongreye gidecek. Bu kongre öncesi eski başkan Aziz Yıldırım'ın yeniden aday olup olmayacağı merak ediliyordu. Beklenen haber ise geldi. Aziz Yıldırım Başkan adaylığı için kararını verdi.
Kaynak: Sözcü
Fenerbahçe'de seçimlere kısa bir süre kaldı. Sarı lacivertliler 21 Eylül tarihinde olağanüstü kongreye gidecek.
SADEETİN SARAN VE HAKAN BİLAL KUTLUALP ADAYLIKLARINI AÇIKLADI
Şu ana kadar Sadettin Saran ve Hakan Bilal Kutlualp başkan adaylıklarını resmi olarak açıkladı.
Mevcut başkan Ali Koç'un da yeniden aday olacağı biliniyor.
AZİZ YILDIRIM BAŞKANLIĞA ADAY OLACAK MI OLMAYACAK MI?
Bu kongre öncesi eski başkan Aziz Yıldırım'ın yeniden aday olup olmayacağı merak ediliyordu.
ADAY OLMAYACAĞINI AÇIKLADI
Yaklaşan seçim öncesi Aziz Yıldırım başkan adaylığı için kararını verdi. Aziz Yıldırım'ın bu seçimde aday olmayacağı iddia edildi.
Yıldırım'ın aday olmama ve hiçbir adayı desteklememe yönünde karar aldığı belirtildi.