Jose Mourinho Paraya Doymuyor! Fenerbahçe’den Gider Gitmez Yeni Takımıyla Anlaştı: Alacağı Rakamsa Dudak Uçuklattı

20 MİLYON EURO TALEP ETTİ

Mourinho'nun, Rusya'da çalışmaya sıcak baktığı ve bu doğrultuda en az iki yıllık bir sözleşme ile birlikte, teknik ekibiyle beraber yıllık 20 milyon euro garanti ücret talep ettiği ifade edildi.