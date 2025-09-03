Jose Mourinho Paraya Doymuyor! Fenerbahçe’den Gider Gitmez Yeni Takımıyla Anlaştı: Alacağı Rakamsa Dudak Uçuklattı
Büyük umutlarla Fenerbahçe’ye getirilen ancak büyük bir hayal kırıklığı yaşatan Jose Mourinho’yla yollar ayrıldı. Ülkesine geri dönen Portekizli teknik direktör, sarı-lacivertli kulüpten tam 15 milyon euro aldı. Hakkında birçok iddia ortaya atılan Mourinho’nun yeni adresi ise belli oldu. Alacağı rakamı duyunca ağzınız açık kalacak. Jose Mourinho paraya doymuyor! İşte Mourinho haberinin detayları…
Kaynak: Haber Merkezi
Fenerbahçe’de beklentinin altında kalan ardından takımdan gönderilen Jose Mourinho’nun yeni adresi belli oldu. Türkiye’den tek başına havalimanından ayrılan görüntüsüyle gündem olan Mourinho, o kulüple masaya oturdu. Alacağı maaş ise dudak uçuklattı.
YENİ TAKIMI BELLİ OLUYOR
Fenerbahçe ayrılığı sonrası Portekizli hocanın yeni adresi merak edilirken Championat'ın haberine göre; Jose Mourinho, aracılar üzerinden Rus kulüpleriyle ön görüşmeler gerçekleştirdi.
Ruslarla pazarlık yapan Mourinho’nun istediği maaş ise dudak uçuklattı.
20 MİLYON EURO TALEP ETTİ
Mourinho'nun, Rusya'da çalışmaya sıcak baktığı ve bu doğrultuda en az iki yıllık bir sözleşme ile birlikte, teknik ekibiyle beraber yıllık 20 milyon euro garanti ücret talep ettiği ifade edildi.