Galatasaray’dan Bir Bomba Transfer Daha: Takımına Resti Çekti Geliyor! Dursun Özbek 30 Milyon Euroluk Yıldıza İmzayı Attırdı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Süper Lig devi Galatasaray’da transfer çalışmaları tam gaz sürüyor. Kadrosunu güçlendirmek isteyen sarı-kırmızılı ekipten bombalar peş peşe gelirken sıcak bir gelişme yaşandı. İlkay sonrası bir yıldız daha imzayı attı geliyor. Inter’de forma giyen Hakan Çalhanoğlu, isyan bayrağını çekerek Galatasaray'da oynamak istediğini belirtti.

INTER’E RESTİ ÇEKTİ GALATASARAY İÇİN GELİYOR

Transfer döneminin son gününde Uğurcan Çakır ve İlkay Gündoğan'ı kadrosuna katan Galatasaray, milli yıldız Hakan Çalhanoğlu’nda mutlu sona çok yakın. Galatasaray'a gelemeye sıcak bakan milli yıldız, sarı-kırmızılı formayı giymek için İnter'e adeta isyan bayrağını çekti. Hakan, İtalyan devinin yöneticilerine, "Ben artık Galatasaray'da oynamak istiyorum. Buraya bonservis bedeli olmadan geldim, kolaylık sağlamanızı bekliyorum" mesajını verdi.

DURSUN ÖZBEK ÖZEL JETİYLE İSTANBUL’A İNDİRECEK

Sarı-kırmızılı yönetim de bu transferi bitirmek için elinden geleni yapıyor. İnter'e 5 milyon euro kiralama bedeli ve 10 milyon euroluk zorunlu satın alma teklifi yapıldığı öğrenildi.

Öte yandan Şampiyonlar Ligi için kadrolar UEFA'ya bildirildi. Ancak Hakan, sezonun ilk yarısında Devler Ligi'nde oynamamayı bile göze almış durumda.

Kaynak: Haber Merkezi