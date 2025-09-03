En Çok Tercih Edilen Akıllı Telefonlar Belli Oldu: Peynir Ekmek Gibi Satılıyor

2025 yılının ilk üç ayında Türkiye’de yaklaşık 4 milyon mobil cihaz IMEI kaydı yaptırıldı. Bu cihazların büyük kısmını akıllı telefonlar oluştururken, toplam 2 milyon 784 bin akıllı telefon kayıtlara geçti. Sektör verilerine göre, Apple, Samsung ve Redmi markaları öne çıktı.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun (BTK) yayımladığı “Türkiye Elektronik Haberleşme Sektörü Üç Aylık Pazar Verileri Raporu”na göre, yurt içi ve yurt dışından getirilen her mobil cihazın IMEI numarası ile kaydedilmesi gerekiyor. Yurt dışından getirilen cihazlar için 120 gün içinde kayıt başvurusunda bulunmak şart. Kullanıcılar, e-Devlet üzerinden kolayca IMEI kaydı yaptırabiliyor.

AKILLI TELEFONLAR LİDERLİĞİ KAPTI

IMEI ile kaydedilen toplam 3 milyon 963 bin cihazın çoğunluğunu akıllı telefonlar oluşturdu. Geçen yılın aynı döneminde bu sayı 3 milyon 976 bin olarak kaydedilmişti. İlk çeyrekte 2 milyon 784 bin akıllı telefon sisteme işlenirken, diğer cihazların toplamı 1 milyon 179 bin oldu.

Ay bazında bakıldığında, en çok akıllı telefon kaydı ocak ayında gerçekleşti. 1 milyon 47 bin. Şubat ayında 885 bin, martta ise 852 bin cihaz kayıt altına alındı.

MARKALAR TEK TEK SIRALANDI

IMEI kayıtlarına göre, yılın ilk çeyreğinde Apple’dan 912 bin, Samsung’dan 829 bin ve Redmi’den 452 bin cihaz kayıtlara geçti. Bu üç markanın toplam pazar payı yaklaşık yüzde 75’i buldu.

Diğer markalarda ise Tecno 144 bin, Realme 122 bin, OPPO 102 bin, TCL 69 bin ve Vivo 47 bin cihaz ile öne çıktı.

Uzmanlar, IMEI kayıt verilerinin Türkiye’deki akıllı telefon talebi ve kullanıcı tercihleri hakkında önemli ipuçları sunduğunu belirtiyor.

