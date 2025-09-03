Türkiye'nin Demir Döküm Devi İflasın Eşiğinde

Konya sanayisinde konkordato ilan eden firma sayısı artmaya devam ediyor. Son olarak döküm sektöründe faaliyet gösteren SMS Metalürji Döküm Sanayi Ticaret Limited Şirketi, yaşadığı mali sıkıntılar nedeniyle konkordato başvurusu yaptı.

Konya 3. Asliye Ticaret Mahkemesi, şirketin talebini değerlendirerek 26 Ağustos 2025’ten itibaren geçerli olmak üzere 3 ay süreyle geçici mühlet kararı aldı. Bu kararla birlikte SMS Metalürji, alacaklıların başlatabileceği olası icra takiplerine karşı hukuki koruma altına girdi. Mahkeme ayrıca, sürecin denetimi için SMMM Ertan Nebi Önal’ı geçici konkordato komiseri olarak görevlendirdi.

Türkiye'nin Demir Döküm Devi İflasın Eşiğinde - Resim : 1

SANAYİDE TANINAN BİR İSİMDİ

Vatan Sanayi Sitesi’nde faaliyet gösteren firma, yaklaşık 1000 metrekarelik üretim alanında pik ve sfero döküm yapıyordu. Özellikle otomotiv, makine, elektrik ve enerji sektörlerine yönelik üretimleriyle bilinen SMS Metalürji, bölge sanayisinde önemli bir yere sahipti.

Türkiye'nin Demir Döküm Devi İflasın Eşiğinde - Resim : 2

ALACAKLILARA İTİRAZ HAKKI

Mahkeme kararının ardından, firmadan alacağı bulunan kişi ve kurumlar için yeni bir süreç başladı. Alacaklıların, ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 7 gün içinde konkordato mühleti verilmesine itiraz etme hakkı bulunuyor. İtiraz edenlerin, konkordato kararını geçersiz kılacak gerekçelerini ve delillerini mahkemeye sunmaları gerekiyor.

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
İflas Konkordato
