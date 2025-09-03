Memur Maaşlarında Hesap Sil Baştan! Enflasyon Farkıyla Yeni Zamlı Maaş Tablosu Ortaya Çıktı: Öğretmen, Polis, Doktor, Mühendis Ne Kadar Alacak?

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Temmuz ayında enflasyon yüzde 2,06, Ağustos’ta ise yüzde 2,04 oldu. Böylece iki aylık enflasyon yüzde 4,14’e ulaştı. Yılın ikinci yarısına ait dört aylık veri daha açıklanacak ancak Merkez Bankası’nın tahminleri şimdiden ipuçları veriyor.

Yıl sonu enflasyonu yüzde 25 olursa: İkinci yarıda TÜFE yüzde 7,14 çıkacak, memurlara yüzde 2,04 fark yansıyacak. Böylece Ocak zammı yüzde 13,26’ya yükselecek.

Yıl sonu enflasyonu yüzde 29 olursa: İkinci yarıda TÜFE yüzde 10,56 olacak, fark yüzde 5,3’e çıkacak. Bu durumda Ocak zammı yüzde 16,88’i bulacak.

MEMUR MAAŞLARINDA YENİ ZAMLI TABLO

En düşük memur maaşı Ocak 2026’da 57 bin 58 liraya yükselecek. Enflasyon farkı da eklenirse bu rakam yüzde 13,26 zamla 58 bin 199 liraya, yüzde 16,88 zamla ise 60 bin 27 liraya çıkacak.

ÖRNEK MAAŞ ARTIŞ TABLOSU

Şube müdürü: 87.823 TL – 90.599 TL

Memur (üniversite mezunu): 60.594 TL – 62.498 TL

Uzman öğretmen: 77.751 TL – 80.204 TL

Öğretmen: 70.254 TL – 72.467 TL

Başkomiser: 85.367 TL – 88.063 TL

Polis memuru: 78.111 TL – 80.576 TL

Uzman doktor: 143.842 TL – 148.407 TL

Hemşire: 70.948 TL – 73.183 TL

Mühendis: 89.569 TL – 92.400 TL

Teknisyen: 62.779 TL – 64.754 TL

Profesör: 127.112 TL – 131.143 TL

Araştırma görevlisi: 84.576 TL – 87.248 TL

Vaiz: 73.391 TL – 75.705 TL

Avukat: 84.263 TL – 86.924 TL

EMEKLİ MEMUR MAAŞLARI DA ARTACAK

En düşük memur emeklisi aylığı 22 bin 671 TL’den Ocak ayında 26 bin 165 TL’ye çıkacak. Enflasyon farkıyla bu tutar 26 bin 677 TL – 27 bin 498 TL aralığında olacak.

GÖREVLERE GÖRE EMEKLİ MAAŞLARI

Müsteşar: 94.362 TL – 97.346 TL

Genel müdür: 83.632 TL – 86.273 TL

Şube müdürü: 39.503 TL – 40.734 TL

Memur: 32.360 TL – 33.362 TL

Öğretmen: 39.503 TL – 40.734 TL

Kaymakam: 55.261 TL – 56.995 TL

Başkomiser: 40.488 TL – 41.750 TL

Polis memuru: 39.828 TL – 41.069 TL

Hemşire: 39.503 TL – 40.734 TL

Mühendis: 39.503 TL – 40.734 TL

Teknisyen: 28.642 TL – 29.526 TL

Pratisyen hekim: 68.351 TL – 70.504 TL

Profesör: 74.704 TL – 77.060 TL

İmam-hatip: 39.503 TL – 40.734 TL

Avukat: 39.503 TL – 40.734 TL

