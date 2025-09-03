Memur Maaşlarında Hesap Sil Baştan! Enflasyon Farkıyla Yeni Zamlı Maaş Tablosu Ortaya Çıktı: Öğretmen, Polis, Doktor, Mühendis Ne Kadar Alacak?
Yaklaşık 6,5 milyon memur ve memur emeklisinin 2026 yılı maaş artışları netleşmeye başladı. Hakem Kurulu’nun belirlediği yüzde 11’lik zam ve bin liralık taban aylık artışın üzerine, enflasyon farkı da eklenecek. TÜİK’in Temmuz ve Ağustos verileriyle tablo daha da netleşti.
Temmuz ayında enflasyon yüzde 2,06, Ağustos’ta ise yüzde 2,04 oldu. Böylece iki aylık enflasyon yüzde 4,14’e ulaştı. Yılın ikinci yarısına ait dört aylık veri daha açıklanacak ancak Merkez Bankası’nın tahminleri şimdiden ipuçları veriyor.
Yıl sonu enflasyonu yüzde 25 olursa: İkinci yarıda TÜFE yüzde 7,14 çıkacak, memurlara yüzde 2,04 fark yansıyacak. Böylece Ocak zammı yüzde 13,26’ya yükselecek.
Yıl sonu enflasyonu yüzde 29 olursa: İkinci yarıda TÜFE yüzde 10,56 olacak, fark yüzde 5,3’e çıkacak. Bu durumda Ocak zammı yüzde 16,88’i bulacak.
MEMUR MAAŞLARINDA YENİ ZAMLI TABLO
En düşük memur maaşı Ocak 2026’da 57 bin 58 liraya yükselecek. Enflasyon farkı da eklenirse bu rakam yüzde 13,26 zamla 58 bin 199 liraya, yüzde 16,88 zamla ise 60 bin 27 liraya çıkacak.
ÖRNEK MAAŞ ARTIŞ TABLOSU
Şube müdürü: 87.823 TL – 90.599 TL
Memur (üniversite mezunu): 60.594 TL – 62.498 TL
Uzman öğretmen: 77.751 TL – 80.204 TL
Öğretmen: 70.254 TL – 72.467 TL
Başkomiser: 85.367 TL – 88.063 TL
Polis memuru: 78.111 TL – 80.576 TL
Uzman doktor: 143.842 TL – 148.407 TL
Hemşire: 70.948 TL – 73.183 TL
Mühendis: 89.569 TL – 92.400 TL
Teknisyen: 62.779 TL – 64.754 TL
Profesör: 127.112 TL – 131.143 TL
Araştırma görevlisi: 84.576 TL – 87.248 TL
Vaiz: 73.391 TL – 75.705 TL
Avukat: 84.263 TL – 86.924 TL
EMEKLİ MEMUR MAAŞLARI DA ARTACAK
En düşük memur emeklisi aylığı 22 bin 671 TL’den Ocak ayında 26 bin 165 TL’ye çıkacak. Enflasyon farkıyla bu tutar 26 bin 677 TL – 27 bin 498 TL aralığında olacak.
GÖREVLERE GÖRE EMEKLİ MAAŞLARI
Müsteşar: 94.362 TL – 97.346 TL
Genel müdür: 83.632 TL – 86.273 TL
Şube müdürü: 39.503 TL – 40.734 TL
Memur: 32.360 TL – 33.362 TL
Öğretmen: 39.503 TL – 40.734 TL
Kaymakam: 55.261 TL – 56.995 TL
Başkomiser: 40.488 TL – 41.750 TL
Polis memuru: 39.828 TL – 41.069 TL
Hemşire: 39.503 TL – 40.734 TL
Mühendis: 39.503 TL – 40.734 TL
Teknisyen: 28.642 TL – 29.526 TL
Pratisyen hekim: 68.351 TL – 70.504 TL
Profesör: 74.704 TL – 77.060 TL
İmam-hatip: 39.503 TL – 40.734 TL
Avukat: 39.503 TL – 40.734 TL
