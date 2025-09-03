IBAN ile Para Yollayanlara Hayati Uyarı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Uluslararası Banka Hesap Numarası (IBAN), para transferlerini kolaylaştırmak amacıyla geliştirilmiş bir sistem. Türkiye’de 26 haneden oluşan bu numara; ülke kodu, banka ve şube bilgileri ile hesap numarasını içeriyor. Normal şartlarda güvenliği artırması gereken bu yapı, kötü niyetli kişilerin eline geçtiğinde farklı dolandırıcılık senaryolarına zemin hazırlayabiliyor.

DOLANDIRICILAR HANGİ YÖNTEMİ KULLANIYOR?

Uzmanlara göre, gelişigüzel paylaşılan IBAN numaraları şu amaçlarla kullanılabiliyor:

Sahte dekont üretmek: Para gönderilmiş gibi görünen sahte belgeler hazırlanabiliyor.

Kara para aklama: Yasa dışı paralar, habersiz kişilerin hesapları üzerinden geçirilebiliyor.

Sahte kampanya ve ilanlar: Sosyal medyada IBAN numaraları bağış ya da alışveriş bahanesiyle kullanılabiliyor.

'SUÇ ORTAĞI GİBİ GÖSTEREBİLİRİZ' UYARISI

Uzmanlar, farkında olmadan verilen IBAN bilgisinin kişileri doğrudan yasa dışı işlemlere dahil edebileceğini vurguluyor. Hesaplara giren şüpheli bir transfer, sahibini kara para aklama ya da dolandırıcılık dosyalarının tarafı haline getirebilir. Bu da yalnızca maddi kayıpla kalmayıp uzun süren hukuki süreçlere yol açabiliyor.

GÜVENDE KALMAK İÇİN ÖNERİLER

Bankacılık uzmanları, vatandaşların hem mali kayıp hem de hukuki sorun yaşamaması için şu adımları öneriyor:

IBAN numarasını sadece güvendiğiniz kişilerle paylaşın.

Sosyal medyadan gelen para transferi taleplerine itibar etmeyin.

Para gönderdikten sonra dekontun geçerliliğini mutlaka kontrol edin.

Hesap hareketlerinizi düzenli takip edin, şüpheli durumda bankanızla iletişime geçin.

Kendi hesabınızı üçüncü kişilerin işlemleri için kullandırmayın, şüpheli paraları kabul etmeyin.

