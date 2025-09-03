Altında Yeni Rekor! Gram 5 Bin Liraya Koşuyor

Altın, ons başına 3547 dolarla yeni rekor seviyelere çıktı. Fed’in olası faiz indirimi ve küresel riskler güvenli liman talebini güçlendiriyor. Gözler, Cuma günkü ABD istihdam raporuna çevrildi.

Altında Yeni Rekor! Gram 5 Bin Liraya Koşuyor
Altın fiyatları, ons başına 3547 doların üzerinde tutunarak rekor seviyelere çıktı. Yükselişte, ABD’de para politikasında gevşeme beklentileri, siyasi ve ekonomik riskler ile güvenli liman arayışı etkili oldu. Yatırımcıların gözü şimdi, Fed’in faiz indirimi ihtimalinde. Fed Başkanı Jerome Powell’ın ihtiyatlı bir şekilde faiz indirimine işaret etmesinin ardından, bankanın bu ay oranları düşürmesi olası görülüyor. Kritik işaret ise Cuma günü açıklanacak ABD istihdam raporundan gelecek.

Piyasalarda diğer yandan, ABD Başkanı Donald Trump ile Fed arasındaki gerilim de fiyatlamalara yansıdı. Trump’ın, Vali Lisa Cook’a yönelik adımları merkez bankasının bağımsızlığı konusunda soru işaretleri yaratırken, ticaret politikalarında da belirsizlik sürüyor. Trump, federal mahkemenin “gümrük vergilerini yasadışı” bulan kararını Yüksek Mahkeme’ye taşıyacağını açıkladı. Doların zayıflaması, hisse senedi ve tahvil piyasalarındaki baskı ile bütçe endişeleri de güvenli varlıklara olan ilgiyi artırdı.

PİYASALARDA SON DURUM

Ons altın güne 3531 dolardan başladı. Gün içinde 3526-3547 dolar aralığında seyretti. Şu sıralar 3536 dolardan işlem görüyor. Gram altın ise 4678 liradan güne başladı. Çeyrek altın 7.688 lira olurken, yarım altın 15.374 liradan, tam altın ise 30.206,20 liradan satılıyor.

