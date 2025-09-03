Konkordato ve İflas Başvurularında Rekor Artış

Türkiye’de şirketler ekonomik krizle boğuşuyor. 2025’in ilk 8 ayında konkordato başvuruları geçen yıla göre yüzde 86 arttı, iflas sayılarında da rekor kaydedildi. İnşaat ve tekstil sektörleri en çok etkilenen alanlar olurken, on binlerce kişi işsiz kaldı.

Türkiye’de ekonomik sıkıntılar derinleşirken, kapısına kilit vuran işletme sayısı hızla artıyor. Batık kredi miktarı 467,9 milyar lirayı aşarken, 2025’in Ocak-Ağustos döneminde konkordato için geçici mühlet alan şirket sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 86,6 artışla 1.833’e ulaştı. Böylece günlük ortalama 8 firma için geçici mühlet kararı verilmiş oldu.

Nefes gazetesinden Şehriban Kıraç'ın haberine göre, bu yılın ilk 8 ayında kaydedilen rakam, 2024 yılının tamamındaki konkordato sayısını da geçti. Geçen yıl 1.723 olan geçici mühlet kararları, 2018’den bu yana toplamda 8 bin 120’ye çıktı. Aynı dönemde 5 bin 173 şirket için kesin mühlet kararı verildi.

Konkordato ve İflas Başvurularında Rekor Artış - Resim : 1
Her gün 8 şirket konkordato ilan ediyor

Adli tatilin etkisiyle ağustosta konkordato kararlarında sınırlı düşüş yaşansa da geçen yılın aynı ayına göre artış sürdü. 2024 Ağustos’unda 194 şirket için geçici mühlet kararı verilirken, bu yıl aynı ayda rakam 216’ya yükseldi. Kesin mühlet kararları 50’den 79’a, ret kararları ise 24’ten 49’a çıktı.

İNŞAAT SEKTÖRÜ İLK SIRADA

Konkordato başvurularında en riskli alan, 480 firma ile inşaat sektörü oldu. Sektörde batık kredi miktarı Haziran 2024’te 46,7 milyar TL iken, Haziran 2025’te 64,7 milyar TL’ye yükseldi. Tekstil ve hazır giyim ise 316 firma ile ikinci sırada yer aldı.

Tekstil ve hazır giyimde 2025’in ilk yarısında 3 binden fazla şirketin kapanması sonucu 56 bin çalışan işini kaybetti. Sadece haziran ayında 868 şirket kapandı, 9 bin 936 kişi işsiz kaldı.

Konkordato ve İflas Başvurularında Rekor Artış - Resim : 2
En fazla iflas kararı 30 şirketle temmuz ayında verildi

İFLASLARDA REKOR

Mahkemeler bu yılın ilk 8 ayında 141 şirket için iflas kararı verdi. Böylece 2018’den bu yana iflas eden firma sayısı 748’e ulaştı. Geçici mühlet başlangıcından iflas kararına kadar geçen ortalama süre, Ocak 2025’te 417 günken, Ağustos 2025’te 393 güne düştü. En fazla iflas kararı 30 şirketle temmuz ayında verilirken, adli tatil olmasına rağmen ağustosta 15 firma iflas etti. Eylül ayında ise iflas sayılarında artış beklendiği belirtiliyor.

LC Waikiki, Mavi, Defacto, Kiğılı, Oxxo… 20 Yıllık Türk Tekstil Devi İflasın EşiğindeLC Waikiki, Mavi, Defacto, Kiğılı, Oxxo… 20 Yıllık Türk Tekstil Devi İflasın EşiğindeEkonomi
Fabrikası Küle Dönmüştü: Türkiye'nin Dev Ayakkabı Markası Konkordato İlan Etti!Fabrikası Küle Dönmüştü: Türkiye'nin Dev Ayakkabı Markası Konkordato İlan Etti!Ekonomi

Kaynak: Nefes

