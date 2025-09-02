MB Başkanı Noktayı Koydu: Sıkı Duruş Politikası Ne Kadar Sürecek?

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Merkez Bankası (MB) Başkanı Fatih Karahan, Para Politikası ve Makroekonomik Görünüm Toplantıları kapsamında Bursa’da iş dünyası ve sivil toplum kuruluşları temsilcileriyle bir araya geldi. Karahan, toplantıda yaptığı konuşmada, sıkı para politikasının fiyat istikrarı tam olarak sağlanana kadar devam edeceğini vurguladı.

Karahan, faiz kararlarının enflasyon görünümü çerçevesinde belirlendiğini, Para Politikası Kurulu’nun (PPK) bu süreçte gerçekleşen enflasyon, ana eğilim ve beklentileri dikkate alarak adımlar attığını ifade etti. Karahan, "Faiz adımlarının büyüklüğü, toplantı bazında ve tamamen enflasyon görünümüne odaklı şekilde ihtiyatla belirlenmektedir" dedi.

ANA AMAÇ KALICI FİYAT İSTİKRARI

Başkan Karahan, kalıcı fiyat istikrarının, sadece ekonomik göstergeler değil, aynı zamanda toplumsal refah için de vazgeçilmez olduğunu söyledi. Karahan, uygulanan sıkı para politikasının iç talepte dengelenme, Türk lirasında reel değerlenme, enflasyon beklentilerinde iyileşme gibi kanallar üzerinden dezenflasyon sürecine katkı sağladığını belirtti.

'TÜM ARAÇLAR DEVREDE'

Enflasyonda kalıcı bir bozulma riski görülmesi halinde tüm araçların devreye alınabileceğini kaydeden Karahan, para politikasındaki kararlı duruşun yanı sıra maliye politikasıyla yürütülen eşgüdümün de dezenflasyonu desteklediğini söyledi.

Kaynak: Dünya Gazetesi