Merkez'den Yeni 'Enflasyon' Mesajı: 'Yıl Sonunda...'

"Para Politikası ve Makroekonomik Görünüm" toplantıları kapsamında Ankara Sanayi Odasının (ASO) Ağustos Ayı Meclis Toplantısı’nda açıklamalarda bulunan Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, enflasyona ilişkin yeni açıklamalarda bulundu.

Karahan, Haziran 2024'te başlayan dezenflasyon sürecinin kesintisiz devam ettiğini belirterek, "Enflasyonun yıl sonunda tahmin aralığımızın içinde kalmasını bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Toplumsal refaha en büyük katkıyı, fiyat istikrarını sağlayarak sunacaklarını kaydeden Karahan, inansal piyasalardaki oynaklıklara karşın dezenflasyon sürecinin kesintisiz devam ettiğini belirtti.

'KİRA VE EĞİTİM KALEMLERİ HİZMET ENFLASYONUNU YUKARI ÇEKTİ'

Karahan, enflasyonda düşüşün genele yayılarak devam ettiğini ifade ederek, kira ve eğitim kalemleri hizmet enflasyonunu yukarı çektiğini aktardı.

Temmuz ayında aylık enflasyon geçici olarak yükseldiğini belirten Karahan, talepteki dengelenmenin enflasyondaki düşüşe katkı verdiğini anlattı. Bu doğrultuda tüketici ve firmaların enflasyon beklentilerinin de gerileme eğilimine girdiğini söyleyen Karahan, ağustos ayı itibarıyla 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentisinin hanehalkı için yüzde 54,1'e, piyasa katılımcıları için yüzde 22,8'e ve reel sektör için de yüzde 37,7'ye gerilediğini anımsattı.

Kaynak: AA