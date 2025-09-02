Kayyım Kararı Piyasaları Sarstı, Türkiye'nin Risk Primi Tırmandı

CHP İstanbul İl Kongresi’nin iptal edilerek il yönetimine kayyuım atanması piyasaları vurdu. Ekonomi yönetiminin hassasiyetle takip ettiği risk primi, kayyım kararından sonra yükselişe geçti.

Kayyım Kararı Piyasaları Sarstı, Türkiye'nin Risk Primi Tırmandı
CHP İstanbul İl Kongresi’nin iptal edilerek il yönetimine kayyım atanmasına piyasayı etkiledi. Siyasi gerilim, piyasalarda risk algısını artırırken, ekonomi yönetiminin uzun süredir önem verdiği göstergelerden biri olan Kredi Risk Primi'nde (CDS) yukarı yönlü hareket dikkat çekti.

Ekonomi yönetimi, son dönemde Türkiye’nin risk primini düşürmek için uluslararası piyasalara güven verecek adımlar atmaya dikkat ediyordu. Ancak son kayyım hamlesinin ardından Türkiye’nin risk primi 273,7 puana çıktı

CDS NEDİR?

CDS (Credit Default Swap) yani Kredi Risk Primi, bir ülkenin borcunu geri ödememe ihtimaline karşı sigorta işlevi gören bir mali göstergedir. Yatırımcılar açısından, bir ülkeye duyulan finansal güvenin barometresi olan CDS, özellikle gelişmekte olan ülkeler için kritik öneme sahip. CDS’in yükselmesi, yatırımcıların Türkiye’ye dair risk algısında artış yaşadığını gösteriyor. Bu durum, dış borçlanma maliyetleri başta olmak üzere, Türkiye ekonomisinin dış finansman koşulları üzerinde doğrudan etkili oluyor.

Kaynak: Ekonomim

