Sürücülerin Çoğu Bilmiyor! 4 Altın Kural Araç Klimasının Performansını 10 Kat Artırıyor

Yaz sıcaklarının etkisini artırmasıyla birlikte araç klimalarına olan ihtiyaç da zirveye çıkıyor. Ancak birçok sürücü, klimayı açmasına rağmen istediği serinliği bulamıyor. Otomotiv ustaları, küçük ama etkili ayarlarla klimaların performansının katlanarak artırılabileceğini açıkladı.

Araç bakımlarında motor, fren ve lastiklere özen gösterilirken, klima performansını etkileyen en önemli nokta çoğu kez gözden kaçıyor: hava çıkış yönü. Uzmanlara göre sürücülerin yaz aylarında yaptığı yanlış yönlendirmeler, klimanın etkisini ciddi şekilde düşürüyor.

40 yılı aşkın tecrübeye sahip ustalar, doğru ayarlamalarla klimanın verimliliğinin “10 kata kadar” artabileceğini söylüyor.

UZMANLARDAN 4 ALTIN ÖNERİ

Araca ilk bindiğinizde camları hafifçe açın, üst hava çıkışını yüksek ayara getirin. Bu sayede içeride biriken sıcak hava hızla dışarı atılır.

Kabin sıcaklığı düştükten sonra klimayı açın, iç sirkülasyon moduna geçin ve üst çıkışları açık bırakın. Bu ayar yüz ve gövdeye doğrudan serinlik sağlar.

Uzun yolculuklarda karışık hava akışı modunu kullanarak soğuk havayı hem üst hem alt bölgelere yönlendirin. Böylece tüm kabin eşit şekilde serinler, terleme engellenir.

Yazın sadece alt hava çıkışlarını kullanmak veya klimayı sürekli dış hava modunda çalıştırmak etkisizdir. Bu yöntemler serinlik sağlamaz, klimanın performansını düşürür.

