2025’in Otomotiv Liderleri Açıklandı: Ülkelerin En Çok Satan Modelleri Belli Oldu

Ocak-Haziran döneminde Avrupa pazarında en çok satan beş aracın tamamı küçük sınıfta yer aldı. Dacia Sandero 128 bin 842 adetlik satışla listenin zirvesine yerleşirken, Bursa’da üretilen Renault Clio 122 bin 489 adetle ikinci sırada yer aldı. Üçüncülük Peugeot 208’in oldu. Volkswagen T-Roc ve Golf ise ilk beşi tamamladı. Böylece 15 yıl boyunca Avrupa satış lideri olan Golf, tahtını Renault Grubu’na bırakmış oldu.

ABD'DE PICK-UP VE SUV GELENEĞİ SÜRÜYOR

Atlantik’in diğer yakasında tablo değişmedi. ABD’de Ford F-150, 256 bin 571 satışla bir kez daha lider oldu. İlk beşte Toyota RAV4, Honda CR-V, Chevrolet Silverado 1500 ve Toyota Camry öne çıktı. Böylece Amerikan pazarında pick-up ve büyük SUV ağırlığı devam etti.

TÜRKİYE'DE LİDER YİNE DEĞİŞMEDİ

Türkiye’de ise Fiat Egea, sedan ve cross versiyonlarıyla liderliğini korumayı başardı. Ocak-Temmuz döneminde 40 bin 88 satışa ulaşan Egea’yı, 27 bin 283 adetle Renault Clio takip etti. Üçüncü sırada Renault Megane yer aldı. Elektrikli araç kategorisinde ise BYD Seal U ve yerli üretim Togg T10X dikkat çeken modeller oldu.

AVRUPA'DA O MODELLER ÖNE ÇIKTI

Almanya’da Volkswagen Golf, 43 bin 762 adetle zirvede yer alırken, T-Roc, Tiguan ve Passat ilk dört sırayı oluşturdu. Opel Corsa beşinci sıradan listeye girdi.

İtalya’da Fiat Panda 62 bin 323 satışla liderlik bayrağını taşımaya devam etti.

Fransa’da Bursa üretimi Renault Clio, 56 bin 291 adetle ilk sırayı kimseye bırakmadı.

Birleşik Krallık’ta ise Ford Puma, 26 bin 355 satışla en çok tercih edilen model oldu.

