TCMB’nin yayımladığı Ağustos 2025 verilerine göre, piyasa katılımcıları, reel sektör ve hane halkının yıllık enflasyon beklentileri geriledi. 12 ay sonrası için enflasyon beklentileri, piyasa katılımcılarında yüzde 22,8’e, reel sektörde yüzde 37,7’ye, hane halkında ise yüzde 54,1’e indi. Bakan Şimşek, "Enflasyon beklentileri iyileşiyor. Beklentilerdeki iyileşme eğilimi dezenflasyona destek oluyor." değerlendirmesini yaptı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Ağustos 2025 "Sektörel Enflasyon Beklentileri" raporunu yayımladı. Verilere göre, hem piyasa katılımcıları hem reel sektör hem de hane halkının yıllık enflasyon beklentilerinde gerileme görüldü.

Merkez Bankası Anketi Açıklandı: Enflasyon Beklentileri Belli Oldu

VERİLER YAYIMLANDI

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Ağustos 2025 "Sektörel Enflasyon Beklentileri" verilerini yayımladı. Buna göre, ağustosta 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentileri, piyasa katılımcıları için 0,6 puan azalarak yüzde 22,8, reel sektör için 1,3 puan düşerek yüzde 37,7 ve hane halkı için 0,4 puan gerileyerek yüzde 54,1 oldu.

Merkez Bankası Anketi Açıklandı: Enflasyon Beklentileri Belli Oldu

Gelecek 12 aylık dönemde enflasyonun düşeceğini öngören hane halkı oranı, geçen aya göre 1 puan artışla yüzde 27,6 olarak kayıtlara geçti.

ŞİMŞEK'TEN AÇIKLAMA

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enflasyon beklentilerinin iyi yönde ilerlediğini ve enflasyonun geçen yılın aynı dönemine göre düşüşe geçtiğini belirtti. Şimşek, fiyat istikrarının kalıcı olması için uygulanan programın kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti.

Bakan Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Enflasyon beklentileri iyileşiyor. Reel sektörün ve hane halkının 12 ay sonrası enflasyon beklentileri, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre sırasıyla 16 puan ve 19 puan azalarak yüzde 37,7 ve yüzde 54,1 seviyelerine indi. Piyasa katılımcıları beklentisi ise yüzde 22,8 oldu. Beklentilerdeki iyileşme eğilimi dezenflasyona destek oluyor. Fiyat istikrarının kalıcı olarak tesis edilmesi için programımızı kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz." ifadelerine yer verdi.

TEMMUZ ENFLASYONU NE KADAR OLMUŞTU?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 4 Ağustos'ta yılın ikinci yarısının ilk enflasyon verilerini oluşturacak Temmuz ayı enflasyon verilerini açıklamıştı. TÜİK verilerine göre tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %33,52, aylık %2,06 artmıştı.

Enflasyon Araştırma Grubu'na (ENAG) göre Temmuz 2025'te enflasyon aylık bazda %3,75 olarak gerçekleşirken, yıllık enflasyonu ise %65,15 olarak hesaplanmıştı.

Kaynak: AA

