Dövizde Dengeler Değişiyor: Dolar Yükseliyor, Sterlin Geriliyor! İşte 3 Eylül 2025 Güncel Döviz Kurları

Hafta ortasında döviz piyasaları sakin ama temkinli ilerliyor. Dolar kuru hafif yükselişle dikkat çekerken, euro toparlanıyor, sterlin ise küçük çaplı geriliyor. İşte 3 Eylül 2025 Çarşamba sabahı güncel döviz kurları…

Haftanın üçüncü işlem gününde döviz piyasalarında sakin fakat temkinli bir seyir öne çıkıyor. Dolar kuru sabah saatlerinde sınırlı yükselişini sürdürürken, euro tarafında dünkü düşüşün ardından toparlanma dikkat çekiyor. Sterlin cephesinde ise hafif geri çekilme eğilimi gözleniyor.

DÖVİZ PİYASASINDA YÖN ARAYIŞI

3 Eylül 2025 Çarşamba sabahında, majör para birimlerinin performansı yatırımcıların odağında yer alıyor. Dolar kuru istikrarlı yükselişini korurken, euro yeni güne artışla başladı. Sterlin/TL ise önceki günlere kıyasla küçük çaplı bir düşüş eğilimi gösteriyor.

YATIRIMCILAR TEMKİNLİ

Piyasalardaki bu dengeli tablo, özellikle dolar, euro ve sterlin kurlarında günü takip eden yatırımcılar için yön arayışını beraberinde getiriyor. Küresel piyasalardaki gelişmeler ve iç dinamikler, döviz fiyatları üzerinde belirleyici olmaya devam ediyor.

İşte 3 eylül 2025 güncel döviz kurları: dolar, euro, sterlin fiyatları:

3 EYLÜL 2025 DOLAR NE KADAR?

Alış: 41,1670 TL

Satış: 41,1731 TL

3 EYLÜL 2025 EURO NE KADAR OLDU?

Alış: 47,8613 TL

Satış: 47,9741 TL

3 EYLÜL 2025 STERLİN NE KADAR?

Alış: 55,0709 TL

Satış: 55,1105 TL

