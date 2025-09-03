Ünlü Banka Tüm ATM ve Gişe İşlemlerini Kapattı, İşlemler Durduruldu!

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Bankanın Almanya’daki tüm şubelerine asılan duyurularda, nakit çekim ve yatırma işlemlerinin artık bankamatikler üzerinden yapılamayacağı belirtildi. Kararın yalnızca belli bölgeler için değil, ülke genelindeki tüm Oberbank şubelerini kapsadığı vurgulandı.

MÜŞTERİLERDEN YOĞUN TEPKİ

Bankanın bu adımı, özellikle uzun yıllardır müşteri olan kişilerde şaşkınlık yarattı. Pek çok müşteri, alınan karar hakkında önceden bilgilendirilmediklerini dile getirdi. Bazıları ise bankaya gittiklerinde üzeri kapatılmış ATM’leri görünce durumdan haberdar olduklarını söyledi.

Banka, nakit çekimlerin artık yalnızca süpermarketler veya diğer bankaların ATM’leri üzerinden yapılabileceğini belirtiyor. Ancak bu işlemlerin çoğu zaman ücretsiz olmadığı ve bazı noktalarda alışveriş şartına bağlı olduğu ifade ediliyor.

OBERBANK’TAN GEREKÇE: DİJİTALLEŞEN BANKACILIK

Oberbank yönetimi, nakit işlemlerini durdurma kararını “değişen müşteri alışkanlıkları” ile açıkladı. Banka, müşterilerin büyük bölümünün finansal işlemlerini artık dijital platformlar üzerinden gerçekleştirdiğini, bu nedenle nakit hizmetlerine olan ihtiyacın ciddi oranda azaldığını duyurdu.

