Google Davasında Flaş Karar: Chrome ve Android Satılacak mı?

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

ABD’de görülen davada önemli bir karar çıktı. Yargıç, savcıların Alphabet’in sahip olduğu Google Chrome tarayıcısı ile Android işletim sisteminin satılması yönündeki talebini reddetti. Bu gelişme, teknoloji devi Google için büyük bir hukuki zafer olarak değerlendirildi. Ancak karar, tamamen Google lehine değil. Mahkeme, şirketin çevrimiçi arama pazarında rekabeti artırmak için bazı verileri rakip firmalarla paylaşmasını zorunlu kıldı.

ALPHABET HİSSELERİ UÇUŞA GEÇTİ

Kararın açıklanmasının ardından Alphabet hisseleri yatırımcıların yoğun ilgisiyle yükseldi. Seans sonrası işlemlerde yüzde 7,8 değer kazanan şirket hisseleri, son dönemin en dikkat çekici artışlarından birini kaydetti.

UZMANLAR UYARIYOR! REKABET BASKISI SÜREBİLİR

Uzmanlara göre, veri paylaşımı zorunluluğu orta vadede Google’ın reklamcılık alanındaki hâkimiyetini zayıflatabilir. Yine de Chrome ve Android gibi şirketin temel ürünlerinin satışının gündemden çıkması, yatırımcıların en büyük endişesini ortadan kaldırmış oldu.

"ETKİLERİ ZAMANLA GÖRÜLECEK"

Cantor Fitzgerald analisti Deepak Mathivanan, kararı değerlendirerek, "Veri paylaşımı potansiyel bir rekabet riski oluşturuyor. Ancak bu sürecin tüketicilere yansıması zaman alacak. Kullanıcıların yeni deneyimlere adapte olması kısa vadede mümkün görünmüyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Merkezi