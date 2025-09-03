TÜİK Ağustos Ayı Enflasyon Oranları Belli Oldu

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılı ağustos ayı enflasyon verilerini açıkladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), bir önceki aya göre yüzde 2,04, Aralık 2024’e göre yüzde 21,50, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 32,95 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 39,62 yükseldi.

Temmuz ayında aylık enflasyon yüzde 2,06, yıllık ise yüzde 33,52 seviyesindeydi. Ekonomistlerin ağustos için ortalama aylık beklentisi ise yüzde 1,79 düzeyindeydi. Böylece ağustos ayı enflasyonu, piyasa tahminlerinin üzerinde gerçekleşti.

İTO VE ENAG RAKAMLARI DAHA YÜKSEK ÇIKTI

İstanbul Ticaret Odası (İTO), İstanbul’da tüketici fiyatlarının ağustosta aylık yüzde 1,84, yıllık yüzde 40,83 arttığını duyurmuştu. Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) ise aynı dönemde fiyat artışını aylık yüzde 3,23, yıllık yüzde 65,49 olarak hesapladı.

KONUT GRUBUNDA YILLIK ARTIŞ YÜZDE 53,27

TÜİK verilerine göre en yüksek artış konut grubunda yaşandı. Ağustosta yıllık bazda konut fiyatları yüzde 53,27 yükselirken, gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 33,28, ulaştırmada ise yüzde 24,86 artış kaydedildi. Bu üç grubun yıllık enflasyona katkısı sırasıyla yüzde 8,12, yüzde 7,97 ve yüzde 4,10 oldu.

Aylık değişimlere bakıldığında; gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 3,02, konutta yüzde 2,66, ulaştırmada ise yüzde 1,55’lik artış görüldü.

143 BAŞLIĞIN 119’UNDA FİYATLAR YÜKSELDİ

Endekste yer alan 143 temel başlıktan 119’unda fiyat artışı yaşandı. 20 başlıkta düşüş olurken, 4 başlıkta herhangi bir değişim olmadı.

Enerji, işlenmemiş gıda, alkollü içecek, tütün ve altın hariç tutulduğunda çekirdek enflasyon ağustosta aylık yüzde 2,07, yıllık ise yüzde 32,71 oldu.

Kaynak: Haber Merkezi