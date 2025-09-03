ENAG, Ağustos Ayı Enflasyon Verisini Açıkladı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Bağımsız Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG), ağustos ayına ilişkin tüketici enflasyonu verilerini duyurdu. ENAG’ın açıkladığı enflasyon verilerine göre, ağustos ayında aylık bazda yüzde 3,23 oranında artarken, yıllık bazda yüzde 65,49 seviyesine ulaştı.

İSTANBUL'DA ENFLASYON İTO’YA GÖRE DAHA DÜŞÜK

İstanbul Ticaret Odası (İTO) ise aynı döneme ilişkin farklı rakamlar paylaştı. İTO’nun verilerine göre İstanbul’da tüketici fiyatları ağustosta aylık yüzde 1,84 yükseldi. Yıllık enflasyon ise yüzde 40,83 olarak kaydedildi.

ENAG’IN TEMMUZ VERİLERİ

ENAG, temmuz ayında tüketici fiyat endeksinin (E-TÜFE) yüzde 3,75 oranında arttığını açıklamıştı. Yıllık artış ise geçen ay yüzde 65,15 olarak hesaplanmıştı.

