ENAG, Ağustos Ayı Enflasyon Verisini Açıkladı

ENAG, ağustos ayı enflasyon verisini açıkladı ve Tüketici Fiyat Endeksi'nin ağustosta yüzde 3,23 arttığı değerlendirildi.

Son Güncelleme:
Bağımsız Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG), ağustos ayına ilişkin tüketici enflasyonu verilerini duyurdu. ENAG’ın açıkladığı enflasyon verilerine göre, ağustos ayında aylık bazda yüzde 3,23 oranında artarken, yıllık bazda yüzde 65,49 seviyesine ulaştı.

İSTANBUL'DA ENFLASYON İTO’YA GÖRE DAHA DÜŞÜK

İstanbul Ticaret Odası (İTO) ise aynı döneme ilişkin farklı rakamlar paylaştı. İTO’nun verilerine göre İstanbul’da tüketici fiyatları ağustosta aylık yüzde 1,84 yükseldi. Yıllık enflasyon ise yüzde 40,83 olarak kaydedildi.

ENAG’IN TEMMUZ VERİLERİ

ENAG, temmuz ayında tüketici fiyat endeksinin (E-TÜFE) yüzde 3,75 oranında arttığını açıklamıştı. Yıllık artış ise geçen ay yüzde 65,15 olarak hesaplanmıştı.

Kaynak: Haber Merkezi

ENAG Enflasyon
Son Güncelleme:
