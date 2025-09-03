Milyonları İlgilendiriyor! Eylül Ayı Kira Zam Oranı Belli Oldu

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK), 2025 yılı Ağustos ayına ilişkin enflasyon verilerini açıklamasının ardından kira artış oranları da belli oldu. Eylül ayı kira artış oranı 39,62 olarak belirlendi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılı Ağustos ayına ilişkin enflasyon verilerini kamuoyuyla paylaştı. Açıklanan verilere göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) aylık bazda yüzde 2,04 artarken, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 2,48 oranında yükseldi.

Yıllık enflasyon rakamlarına bakıldığında ise, tüketici fiyatlarında yüzde 32,95, üretici fiyatlarında ise yüzde 25,16'lık artış kaydedildi. Böylece TÜFE, yıllık bazda son 45 ayın en düşük seviyesine gerilemiş oldu. En son Kasım 2021’de TÜFE yıllık bazda yüzde 21,31 olarak gerçekleşmişti.

12 aylık ortalamalara göre hesaplanan enflasyon verilerinde de artış devam etti. TÜFE'de yıllık ortalama artış yüzde 39,62 olurken, Yİ-ÜFE'de bu oran yüzde 26,28 olarak açıklandı.

Ağustos itibarıyla, TÜFE Aralık 2024'e göre yüzde 21,5, Yİ-ÜFE ise aynı döneme göre yüzde 20,62 yükseldi.

KİRA ARTIŞ ORANI DA NETLEŞTİ

Açıklanan enflasyon rakamlarıyla birlikte, Eylül ayında uygulanabilecek kira artış oranı da belli oldu. Buna göre, iş yeri ve konut kiralarında artış oranı, 12 aylık ortalama TÜFE olan yüzde 39,62 olarak uygulanabilecek.

