Fiyatlar 5 Yılda 10 Kat Arttı! Sürücüler Yeni Yöntemler Deniyor! 200 Bin TL Tasarruf Eden Bile Var

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Son yıllarda hızla yükselen poliçe fiyatları araç sahiplerinin gündeminden düşmüyor. 2020’de birkaç yüz lira seviyesinde olan trafik sigortası ücretleri, bugün 8 bin TL’den başlayarak 45 bin TL’ye kadar çıkıyor. Ticari araçlarda ise bu rakam yüz binleri buluyor. Fiyatlardaki artış sürücüleri alternatif yollar aramaya iterken, bazıları sigorta yaptırmaktan tamamen vazgeçiyor, bazıları ise farklı yöntemlerle maliyeti azaltmaya çalışıyor. Bu yöntemlerle binek araçlarda 40 bin TL, ticari araçlarda ise 200 bin TL’ye kadar tasarruf edenler olduğu belirtiliyor.

TRAFİK POLİÇESİNDE TARİHİ ZAM

2020’de 400-600 TL seviyelerinde olan trafik poliçeleri bugün 8 bin TL’den başlıyor, 45 bin TL’ye kadar çıkabiliyor. Ortalama fiyatların 15-18 bin TL bandına yükseldiği belirtiliyor. Hafif ticari araçlarda poliçeler 60 bin TL’ye, otobüslerde 270 bin TL’ye, ticari taksilerde ise 115 bin TL’ye kadar ulaşıyor.

Sigortacılar, artışın nedenini yükselen maliyetler ve kaza sayısındaki artış olarak gösteriyor. Ancak dikkat çeken bir başka nokta, bazı araçlarda kasko fiyatlarının trafik sigortasından daha düşük olması.

"TİCARİ ARAÇLARDA 200 BİN TL'YE KADAR TASARRUF SAĞLANIYOR"

İstanbul’da sigorta acentesi sahibi İbrahim Caymaz, son dönemde sürücülerin farklı yöntemlere yöneldiğini dile getirdi. Caymaz, "Aracı satın almadan önce aile bireylerinin birkaç kimlik numarasıyla bize geliyorlar. En risksiz kişi kimse, araç onun üzerine alınıyor. Bu sayede binek araçlarda 40 bin liraya kadar, ticari araçlarda ise 150-200 bin liraya varan tasarruf sağlanabiliyor. Poliçeler her yıl yenilendiği için bu rakamlar aile bütçeleri açısından oldukça önemli hale geldi." dedi.

SİGORTASIZ ARAÇ KULLANANA PARA CEZASI

Poliçelerdeki fiyat artışı, sigortasız araç sayısında da artışa neden oldu. Sigorta yetkilileri, bazı sürücülerin araçlarını daha az kullanmayı tercih ettiğini, bazılarının ise tamamen sigortasız trafiğe çıktığını aktarıyor. Ancak bu durum ciddi riskler barındırıyor. 1 yıl boyunca sigortasız araç kullanmanın para cezası olduğu hatırlatılıyor.

Ayrıca, polis çevirmesinde yakalanana kadar poliçe kestirmeyen sürücülerin sayısının da arttığı ifade ediliyor. Sigortacılar, "Çevirmeye giren sürücüler acilen arayıp 'Poliçemi kes' diyor. O anda işlem yapılabiliyor ama prim çok yüksek çıkıyor. Çevirmeye yakalanmadıkları sürece kendilerini karda sayıyorlar" diyerek ilginç bir tabloyu paylaşıyor.

KASKO VE TRAFİK SİGORTASINDA DENGE DEĞİŞTİ

2020’de trafik sigortasına göre beş kat pahalı olan kasko, artık bazı araçlar için daha uygun fiyatlı hale geldi. Bugün ortalama bir otomobilin trafik sigortası 10-15 bin TL arasında seyrederken, kasko poliçeleri 20-25 bin TL’ye yaptırılabiliyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi