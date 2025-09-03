Türkiye'nin 20 Yıllık Deri Devi Konkordato Talep Etti! Uluslararası Markaların Gözdesiydi

Bolu’nun Gerede ilçesinde 20 yılı aşkın süredir faaliyet gösteren Emre Modern Dericilik, yaşadığı mali sıkıntılar nedeniyle konkordato başvurusunda bulundu. Şirketin talebini değerlendiren Gerede Asliye Hukuk Mahkemesi, firmaya geçici mühlet kararı verdi.

İlk olarak 29 Nisan 2025’te verilen geçici mühlet, İcra ve İflas Kanunu’nun 285. maddesi kapsamında şirketin borçlarını yeniden yapılandırmasına fırsat tanıyordu. Komiser heyetinin raporları doğrultusunda bu süre 29 Temmuz 2025 itibarıyla 2 ay daha uzatıldı.

Türkiye'nin 20 Yıllık Deri Devi Konkordato Talep Etti! Uluslararası Markaların Gözdesiydi - Resim : 1

MAL VARLIĞI İÇİN EK TEDBİRLER

Mahkeme, konkordato sürecinin sağlıklı yürütülebilmesi amacıyla geçici komiserlerin görevine devam etmesine hükmetti. Ayrıca şirketin mal varlığını korumak için yeni tedbirler alınmasına karar verildi.

Türkiye'nin 20 Yıllık Deri Devi Konkordato Talep Etti! Uluslararası Markaların Gözdesiydi - Resim : 2

ULUSLARARASI MARKALARA TERADİK SAĞLIYORDU

2000’li yılların başında kurulan Emre Modern Dericilik, kaliteli deri üretimiyle hem yurt içinde hem de yurt dışında adını duyurmuştu. Özellikle Nine West gibi uluslararası moda markalarına tedarik sağlayan şirket, uzun yıllar boyunca sektörün önemli oyuncuları arasında yer aldı.

Kaynak: Haber Merkezi

Konkordato İflas
