Türkiye'nin 20 Yıllık Deri Devi Konkordato Talep Etti! Uluslararası Markaların Gözdesiydi

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İlk olarak 29 Nisan 2025’te verilen geçici mühlet, İcra ve İflas Kanunu’nun 285. maddesi kapsamında şirketin borçlarını yeniden yapılandırmasına fırsat tanıyordu. Komiser heyetinin raporları doğrultusunda bu süre 29 Temmuz 2025 itibarıyla 2 ay daha uzatıldı.

MAL VARLIĞI İÇİN EK TEDBİRLER

Mahkeme, konkordato sürecinin sağlıklı yürütülebilmesi amacıyla geçici komiserlerin görevine devam etmesine hükmetti. Ayrıca şirketin mal varlığını korumak için yeni tedbirler alınmasına karar verildi.

ULUSLARARASI MARKALARA TERADİK SAĞLIYORDU

2000’li yılların başında kurulan Emre Modern Dericilik, kaliteli deri üretimiyle hem yurt içinde hem de yurt dışında adını duyurmuştu. Özellikle Nine West gibi uluslararası moda markalarına tedarik sağlayan şirket, uzun yıllar boyunca sektörün önemli oyuncuları arasında yer aldı.

Kaynak: Haber Merkezi