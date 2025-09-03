Ticaret Bakanı Ömer Bolat Açıkladı: Ağustos Dış Ticaret Verileri Belli Oldu

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 2025 yılı ağustos ayına ilişkin dış ticaret verilerini açıkladı. Ağustosta ihracat yüzde 0,9 azalışla 21,8 milyar dolara gerilerken, ithalat yüzde 4 düşüşle son 14 ayın en düşük seviyesine indi.

Son Güncelleme:
Ticaret Bakanı Ömer Bolat Açıkladı: Ağustos Dış Ticaret Verileri Belli Oldu
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 2025 yılı ağustos ayına ilişkin dış ticaret verilerini açıkladı. Açıklanan verilere göre, dış ticaret açığı geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 16,7 gerileyerek 4 milyar 168 milyon dolara düştü. Böylece yaklaşık 4 yılın en düşük aylık dış ticaret açığı kaydedildi.

İHRACAT 21,8 MİLYAR DOLARA ULAŞTI

Bolat, ağustos ayında ihracatın 21 milyar 795 milyon dolar olarak gerçekleştiğini belirtti. Bu rakam geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,9’luk bir azalışa işaret etti. Bakan, otomotiv sektöründe fabrikaların izin dönemine girmesinin ve altın ile enerji ithalatındaki gerilemenin bu düşüşte etkili olduğunu söyledi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat Açıkladı: Ağustos Dış Ticaret Verileri Belli Oldu - Resim : 1

SON 14 AYIN EN DÜŞÜK İTHALATI

İthalat ise ağustosta yüzde 3,9 azalarak 25 milyar 963 milyon dolara indi. Bu rakam, son 14 ayın en düşük ithalat seviyesi olarak kayıtlara geçti. Bolat, 11 ay sonra ilk kez ithalatın bir önceki yılın aynı ayına göre gerilediğini vurguladı.

"DIŞ TİCARETTE İYİLEŞMEYİ PAYLAŞIYORUZ"

Bakan Bolat, yaz döneminin Avrupa ve Kuzey Amerika pazarlarında tatil ve bakım sürecine denk geldiğini hatırlatarak, "Buna rağmen dış ticaret verilerinde iyileşmeyi paylaşmaktan mutluluk duyuyoruz. Dış ticaret açığında son 46 ayın en düşük seviyesine inmiş olmamız önemli bir gelişme" dedi.

Fiyatlar 5 Yılda 10 Kat Arttı! Sürücüler Yeni Yöntemler Deniyor! 200 Bin TL Tasarruf Eden Bile VarFiyatlar 5 Yılda 10 Kat Arttı! Sürücüler Yeni Yöntemler Deniyor! 200 Bin TL Tasarruf Eden Bile VarEkonomi
Google Davasında Flaş Karar: Chrome ve Android Satılacak mı?Google Davasında Flaş Karar: Chrome ve Android Satılacak mı?Ekonomi
Enflasyonda İki Farklı Tablo! TÜİK’in Rakamı ENAG’ın Yarısı KadarEnflasyonda İki Farklı Tablo! TÜİK’in Rakamı ENAG’ın Yarısı KadarEkonomi

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Ömer Bolat Ticaret Bakanlığı
Son Güncelleme:
Tiryakilerin Cebine Yeni Darbe! O Sigara Grubuna Zam Şoku (Sigaraya Ne Kadar Zam Geldi? Bir Paket Sigara Ne Kadar Oldu?) Tiryakilerin Cebine Yeni Darb
Devlet Okullarında Bağış Adı Altında Sessiz Zam! Velilerden Kayıt İçin Servet İstendi Devlet Okullarında Bağış Adı Altında Sessiz Zam
Google Davasında Flaş Karar: Chrome ve Android Satılacak mı? Google Davasında Flaş Karar: Chrome ve Android Satılacak mı?
Jose Mourinho Paraya Doymuyor! Fenerbahçe’den Gider Gitmez Yeni Takımıyla Anlaştı: Alacağı Rakamsa Dudak Uçuklattı Jose Mourinho Paraya Doymuyor! İşte Yeni Takımı
Enflasyon Rakamları Sonrası Piyasalarda Son Durum Enflasyon Rakamları Sonrası Piyasalarda Son Durum
Memur Maaşlarında Hesap Sil Baştan! Enflasyon Farkıyla Yeni Zamlı Maaş Tablosu Ortaya Çıktı: Öğretmen, Polis, Doktor, Mühendis Ne Kadar Alacak? Memur Zammında Hesap Sil Baştan! Enflasyon Farkıyla Yeni Zamlı Maaş Tablosu Ortaya Çıktı
ÇOK OKUNANLAR
Jose Mourinho Paraya Doymuyor! Fenerbahçe’den Gider Gitmez Yeni Takımıyla Anlaştı: Alacağı Rakamsa Dudak Uçuklattı Jose Mourinho Paraya Doymuyor! İşte Yeni Takımı
Avcılar ve Beşiktaş Belediyelerine Operasyon Avcılar ve Beşiktaş Belediyelerine Operasyon
Meteoroloji’den Çok Sayıda İl İçin Uyarı: Kuvvetli Yağış ve Fırtına Geliyor Meteoroloji’den Kuvvetli Yağış ve Rüzgar Uyarısı
Gürsel Tekin'den Çarpıcı Sözler: ‘İtirafçı Olup Parti Üyesi Olan Bildiğim 7 Kişi Var’ Diyerek Açıkladı ‘İtirafçı Olup Parti Üyesi Olan Bildiğim 7 Kişi Var’ Diyerek Açıkladı
Dikkat Çeken İddia: Rusya, Türkiye’nin S-400’lerini Geri Almak İstiyor Rusya, Türkiye’nin S-400’lerini Geri Almak İstiyor