Ticaret Bakanı Ömer Bolat Açıkladı: Ağustos Dış Ticaret Verileri Belli Oldu

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 2025 yılı ağustos ayına ilişkin dış ticaret verilerini açıkladı. Açıklanan verilere göre, dış ticaret açığı geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 16,7 gerileyerek 4 milyar 168 milyon dolara düştü. Böylece yaklaşık 4 yılın en düşük aylık dış ticaret açığı kaydedildi.

İHRACAT 21,8 MİLYAR DOLARA ULAŞTI

Bolat, ağustos ayında ihracatın 21 milyar 795 milyon dolar olarak gerçekleştiğini belirtti. Bu rakam geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,9’luk bir azalışa işaret etti. Bakan, otomotiv sektöründe fabrikaların izin dönemine girmesinin ve altın ile enerji ithalatındaki gerilemenin bu düşüşte etkili olduğunu söyledi.

SON 14 AYIN EN DÜŞÜK İTHALATI

İthalat ise ağustosta yüzde 3,9 azalarak 25 milyar 963 milyon dolara indi. Bu rakam, son 14 ayın en düşük ithalat seviyesi olarak kayıtlara geçti. Bolat, 11 ay sonra ilk kez ithalatın bir önceki yılın aynı ayına göre gerilediğini vurguladı.

"DIŞ TİCARETTE İYİLEŞMEYİ PAYLAŞIYORUZ"

Bakan Bolat, yaz döneminin Avrupa ve Kuzey Amerika pazarlarında tatil ve bakım sürecine denk geldiğini hatırlatarak, "Buna rağmen dış ticaret verilerinde iyileşmeyi paylaşmaktan mutluluk duyuyoruz. Dış ticaret açığında son 46 ayın en düşük seviyesine inmiş olmamız önemli bir gelişme" dedi.

