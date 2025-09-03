Bakan Şimşek'ten Enflasyon Mesajı: ‘Dezenflasyon Süreci Kesintisiz Devam Ediyor’

Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’ten sıcak enflasyon mesajı geldi. Bakan şimşek tarafından yapılan açıklamada "Dezenflasyon süreci kesintisiz devam ediyor" denildi.

Son Güncelleme:
Bakan Şimşek'ten Enflasyon Mesajı: ‘Dezenflasyon Süreci Kesintisiz Devam Ediyor’
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enflasyona ilişkin olarak dezenflasyon sürecinin kesintisiz devam ettiğini söyledi.

Bakan Şimşek, sosyal medya platformu X'te açıklamada bulundu.

"Ağustosta yıllık enflasyon geçen yılın Mayıs ayına göre 42,5 puan gerileyerek yüzde 33’ün altına indi" diyen Şimşek "Zirai don ve kuraklığın da etkisiyle uzun dönem ortalamasının oldukça üzerinde fiyat artışı gerçekleşen gıda grubunun aylık enflasyona etkisi 0,7 puan oldu." ifadesini kullandı.

Şimşek "Yıllık temel mal ve hizmet enflasyonundaki düşüş ağustosta da devam etti. Temel mal enflasyonu yüzde 19,8 gerçekleşirken hizmet enflasyonu 2022 yılı Nisan ayından sonraki en düşük seviyesi olan yüzde 45,8’e geriledi." dedi.

YAPISAL ADIMLAR DEVAM EDECEK

Şimşek "Sürdürülebilir büyüme ve toplumsal refah artışı için ön koşul olan fiyat istikrarını kalıcı şekilde sağlamak için mali disiplini ve yapısal adımlarımızı aynı kararlılıkla sürdüreceğiz." açıklamasında bulundu.

Enflasyonda İki Farklı Tablo! TÜİK’in Rakamı ENAG’ın Yarısı KadarEnflasyonda İki Farklı Tablo! TÜİK’in Rakamı ENAG’ın Yarısı KadarEkonomi

2025 AĞUSTOS AYI ENFLASYON RAKAMLARI AÇIKLANDI

2025 Ağustos ayı enflasyon rakamları, 3 Eylül Çarşamba günü saat 10.00'da Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklandı.

Buna göre enflasyon, ağustosta aylık bazda yüzde 2,04, yıllık bazda yüzde 32,95 oldu.

TÜFE'deki (2003=100) değişim 2025 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre %2,04 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %21,50 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %32,95 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %39,62 artış olarak gerçekleşti.

Yİ-ÜFE (2003=100) 2025 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre %2,48 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %20,62 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %25,16 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %26,28 artış gösterdi.

Kaynak: AA

Etiketler
Mehmet Şimşek Enflasyon
Son Güncelleme:
Son Dakika: Galatasaray’dan Barış Alper Hamlesi! Dursun Özbek Kesenin Ağzını Açtı: NEOM Krizini Kökten Bitirecek Teklif Barış Alper'e Dursun Özbek'ten Zam Müjdesi
Tesla, Türkiye’de Fiyatını Güncelledi: Sevilen Modelin Yeni Fiyatı Belli Oldu Tesla, Türkiye’de Fiyatını Güncelledi: Sevilen Modelin Yeni Fiyatı Belli Oldu
Milyonlarca Çalışan Bunu Bilmiyor! İş Yerinizde Bunlara Maruz Kalıyorsanız Dikkat: Ayrımcılık Tazminatıyla Maaşınızın 4 Katını Alabilirsiniz Bu Yolla Maaşınızın 4 Katını Alabilirsiniz
Güzellik Salonlarında Kriz! Kadınların Vazgeçilmezi Jel Tırnağa Yasak Geldi! Artık Kullanılmayacak Güzellik Salonlarında Kriz! Kadınların Vazgeçilmezi Jel Tırnağa Yasak Geldi! Artık Kullanılmayacak
ÇOK OKUNANLAR
Jose Mourinho Paraya Doymuyor! Fenerbahçe’den Gider Gitmez Yeni Takımıyla Anlaştı: Alacağı Rakamsa Dudak Uçuklattı Jose Mourinho Paraya Doymuyor! İşte Yeni Takımı
Avcılar ve Beşiktaş Belediyelerine Operasyon Avcılar ve Beşiktaş Belediyelerine Operasyon
CHP İstanbul İl Başkanlığı'na Kayyım Olarak Atanmıştı! İl Binasına Giremeyen Gürsel Tekin 'Göreve Başladık' Dedi İl Binasına Giremeyen Gürsel Tekin 'Göreve Başladık' Dedi
Ali Koç’un Merakla Beklediği Haber Geldi! Aziz Yıldırım Başkanlık İçin Kararını Verdi: Yaklaşan Seçim Öncesi Flaş Açıklama Aziz Yıldırım Başkanlık İçin Kararını Verdi
Son Dakika: Galatasaray’dan Barış Alper Hamlesi! Dursun Özbek Kesenin Ağzını Açtı: NEOM Krizini Kökten Bitirecek Teklif Barış Alper'e Dursun Özbek'ten Zam Müjdesi