Güzellik Salonlarında Kriz! Kadınların Vazgeçilmezi Jel Tırnağa Yasak Geldi! Artık Kullanılmayacak

Dayanıklılığı nedeniyle güzellik salonlarında yaygın olarak tercih edilen ve neredeyse her kadının yaptırdığı jel tırnakta kullanılan TPO adlı kimyasal, Avrupa’da tamamen yasaklandı. Daha önce yalnızca profesyonel kullanıma izin verilen bu madde, artık hiçbir şekilde kullanılmayacak.

Hemen hemen her kadının yaptırdığı jel tırnak uygulaması için Avrupa Birliği’nden kritik bir karar geldi. AB, jel ojelerin UV ışığında sertleşmesini sağlayan trimethylbenzoyl diphenylphosphine oxide (TPO) adlı kimyasalı tamamen yasakladı. Daha önce sadece profesyonel kullanımına izin verilen bu madde, artık hiçbir ortamda kullanılmayacak.

İrlanda Sağlık Ürünleri Düzenleme Kurumu (HPRA), yasağın tüm güzellik salonları ve dağıtıcılar için geçerli olduğunu duyurdu.

HAYVAN DENEYLERİ TARTIŞMASI

Avrupalı düzenleyiciler, TPO’nun hayvan deneylerinde güvenlik endişelerine yol açan sonuçlarına dikkat çekiyor. İnsan sağlığına doğrudan tehdit oluşturup oluşturmadığı kesinleşmese de AB, ihtiyatlı davranarak daha sıkı tedbirler alma yoluna gitti.

SALONLARA VE TÜKETİCİLERE ÇAĞRI

Uzmanlar, güzellik salonu işletmecilerinin ürün içeriklerini kontrol etmelerini, TPO içeren ojeleri kullanmayı bırakmalarını ve uygun şekilde imha etmelerini öneriyor. Ayrıca tedarikçilerden bundan sonraki stokların TPO’suz olduğuna dair onay alınması gerektiği vurgulanıyor. Tüketicilere ise kullanılan ürünlerin içeriklerini sorgulamaları tavsiye ediliyor.

ABD VE İNGİLTERE’DE DURUM FARKLI

TPO’nun kullanımı ABD’de halen serbest durumda. İngiltere’de ise yasak kararının 2026 yılında yürürlüğe girmesi bekleniyor. ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) ile Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), tüketicilere ürün etiketlerini dikkatle okumaları, ojeyi iyi havalandırılan ortamlarda uygulamaları ve kullanım talimatlarına uymaları konusunda uyarılarda bulunuyor.

TÜRKİYE'DE DE YASAKLANIR MI?

Jel ojeler, uzun süre dayanıklılığı ve kolay kolay çatlamaması sayesinde dünya genelinde en çok tercih edilen güzellik uygulamalarından biri. Türkiye’de yasaklanıp yasaklanmayacağı ise merak konusu. Şimdilik böyle bir düzenleme bulunmuyor ancak AB’nin aldığı kararın ilerleyen dönemde Türkiye’deki yetkililer tarafından da gündeme alınabileceği değerlendiriliyor.

