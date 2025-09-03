Tesla, Türkiye’de Fiyatını Güncelledi: Sevilen Modelin Yeni Fiyatı Belli Oldu
Elektrikli otomobil üreticisi Tesla, Türkiye pazarında Model Y ailesine yönelik yeni bir fiyat güncellemesine gitti. Şirket, kısa süre önce tanıtımını yaptığı Model Y Performance versiyonunun ardından, bu kez Model Y Standart Range Arkadan İtiş (SR RWD) modeline zam uyguladı.
Daha önce 2 milyon 241 bin TL seviyesinde satılan Model Y SR RWD, yapılan son düzenleme ile birlikte 2 milyon 305 bin 500 TL oldu. Böylece Tesla, Temmuz ayında yaptığı fiyat artışının ardından 2025’in ikinci zammını gerçekleştirmiş oldu.
DİĞER MODELLERDE FİYAT DEĞİŞİKLİĞİ YOK
Şirketin Türkiye’de satışını sürdürdüğü diğer Model Y versiyonlarının fiyatları ise sabit kaldı. Güncel listeye göre:
Model Y Long Range Arkadan Çekiş: 3 milyon 225 bin 240 TL
Model Y Long Range Dört Çeker: 3 milyon 998 bin 400 TL
Model Y Performance Dört Çeker: 4 milyon 418 bin 400 TL
YENİ ENVANTER TARİHİ VE AUTOPILOT KAMPANYASI
Tesla, ayrıca bir sonraki envanter satış listesini 5 Eylül saat 18.30’da duyuracağını açıkladı. Bunun yanında Türkiye’deki tüm Tesla kullanıcılarına, sınırlı süre için Enhanced Autopilot (EAP) paketini yarı fiyatına sunacağını da bildirdi.
