Tesla, Türkiye’de Fiyatını Güncelledi: Sevilen Modelin Yeni Fiyatı Belli Oldu

Daha önce 2 milyon 241 bin TL seviyesinde satılan Model Y SR RWD, yapılan son düzenleme ile birlikte 2 milyon 305 bin 500 TL oldu. Böylece Tesla, Temmuz ayında yaptığı fiyat artışının ardından 2025’in ikinci zammını gerçekleştirmiş oldu.

DİĞER MODELLERDE FİYAT DEĞİŞİKLİĞİ YOK

Şirketin Türkiye’de satışını sürdürdüğü diğer Model Y versiyonlarının fiyatları ise sabit kaldı. Güncel listeye göre:

Model Y Long Range Arkadan Çekiş: 3 milyon 225 bin 240 TL

Model Y Long Range Dört Çeker: 3 milyon 998 bin 400 TL

Model Y Performance Dört Çeker: 4 milyon 418 bin 400 TL

YENİ ENVANTER TARİHİ VE AUTOPILOT KAMPANYASI

Tesla, ayrıca bir sonraki envanter satış listesini 5 Eylül saat 18.30’da duyuracağını açıkladı. Bunun yanında Türkiye’deki tüm Tesla kullanıcılarına, sınırlı süre için Enhanced Autopilot (EAP) paketini yarı fiyatına sunacağını da bildirdi.

