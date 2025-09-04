Meriç Aral ile Serkan Keskin İlk Bebeklerine Kavuştu! Oğullarına Verdikleri İsim Ortaya Çıktı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Ünlü oyuncular Meriç Aral ile Serkan Keskin, 2024 yılında nikah masasına oturmuştu. Mutlu evliliklerini kısa sürede taçlandıran çift, ilk bebeklerine kavuştu. Çiftin oğulları İstanbul’da dünyaya geldi.

BEBEĞE VERİLEN İSİM ORTAYA ÇIKTI

Bir süredir anne olmanın heyecanını yaşayan Meriç Aral, geçtiğimiz yıl meslektaşı Serkan Keskin ile Etiler’de düzenlenen sade bir törenle evlenmişti. Hamilelik sürecinde paylaşımlarıyla gündeme gelen Aral’dan sonunda güzel haber geldi. Çift, oğullarına 'Güneş' adını verdi.

"BİZE SÜRPRİZ YAPTI"

Doğum sonrası ilk açıklama baba Serkan Keskin’den geldi. GazeteMagazin’e konuşan ünlü oyuncu, "Normalde 14.00’te operasyon planlanıyordu ama oğlumuz sabah 06.00’da gelmeye karar verdi. Aşağıya inmediği için sezaryen doğum gerçekleşti. Meriç’le birlikte ben de ameliyattaydım. İnanılmaz bir deneyimdi" dedi.

Keskin, oğullarının doğum ölçülerini de paylaştı. 3,5 kilo ağırlığında ve 50 santimetre boyunda doğan minik Güneş’in, siyah ve gür saçlarıyla dünyaya geldiğini söyledi.

GÜNEŞ İSMİNİN ANLAMI NEDİR?

Güneş ismi, Türkçe kökenli olup "güneş, ışık kaynağı, aydınlatan" anlamına gelir. Bu isim, aydınlık, sıcaklık, enerji ve yaşam kaynağı ile ilişkilendirilir. Güneş ismi, genellikle aydınlık, enerjik ve hayat dolu kişileri ifade eder.

Kaynak: GazeteMagazin