Kıvanç Tatlıtuğ’un Tahtını Sallayan Karar! Tepkiler Çığ Gibi Büyüyor, Herkes Bunu Konuşuyor

Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ’un başrolünü oynadığı Aile dizisinde dublörlüğünü yapan oyuncu Mehmet Tan, kamera arkasından paylaştığı sahne sonrasında işten kovuldu. Sosyal medya hesabından duruma tepki gösteren Tan “Artık dublörlük yapmak istemiyorum” diyerek isyan etti. Tan’ın işten kovulmasına tepki üstüne tepki yağdı.

Başrollerini Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya’nın paylaştığı Aile dizisi yayınlandığı dönemde reyting rekoru kırmış, çok sayıda sahnesiyle de defalarca gündem olmuştu.

Aile dizisinden bir sahne

Fenomen dizide Kıvanç Tatlıtuğ’un dublörlüğünü yapan oyuncu Mehmet Tan, sosyal medya hesabından bir sahne paylaşmıştı.

Dublör kullanılan sahne

Ateş yakma sahnesinde Kıvanç Tatlıtuğ’un dublör kullanması kısa sürede tepki toplamıştı. Söz konusu gündem olan video sonrasında Mehmet Tan, şirketinin kendisini işten çıkardığını açıkladı.

Sosyal medya hesabından hakkındaki haber alıntılarına yer veren Mehmet Tan, kendisinin işten çıkarılmasına tepki gösterdi.

İŞTEN ÇIKARILDI

Tan “Kıvanç Tatlıtuğ'un dublörlüğünü yaptığım bir sahne gündeme geldi ve birçok yer bu sahneyi paylaştı. Bu paylaşımlar sonrasında şirket beni arayıp işten çıkarıldığımı söyledi” diye konuştu.

Kıvanç Tatlıtuğ'un dublörlüğünü yapan Mehmet Tan
TEPKİ YAĞDI

Tan’ın işten çıkarılmasına sosyal medyada çığ gibi tepki yağdı. Sosyal medya kullanıcıları “50 yaşında adamlar yüzünden böyle çocuklar şans bulamıyorlar”, “Kıvanç’ın egosu zarar gördü”, “Bu çocuk umarım güzel yerlere gelir”, “Kıvanç milyonar alıyor şu sahneyi çekemiyor mu?” gibi yorumlar yapıldı.

