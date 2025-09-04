Uzak Şehir'de Yeni Sezon Öncesi Deprem! Aniden Diziden Ayrıldılar

Geçtiğimiz sezonun reyting rekortmeni dizisi Uzak Şehir'den, yeni sezonun başlamasına az bir zaman kala art arda ayrılık haberleri geldi. Dizinin kadrosundan iki oyuncunun projeye veda ettiği ortaya çıktı.

Uzak Şehir'de Yeni Sezon Öncesi Deprem! Aniden Diziden Ayrıldılar
Geçtiğimiz sezonun en yüksek reyting alan dizisi olarak kayıtlara geçen ve her pazartesi milyonları ekran başına getiren Uzak Şehir, yaz tatilinin ardından geri dönüyor. Kanal D ekranlarında yayınlanan fenomen dizi, sezon finaliyle de izleyicilerin nefesini kesmiş ve yeni sezona dair merak ve beklentileri tavana çıkarmıştı.

Uzak Şehir'de Yeni Sezon Öncesi Deprem! Aniden Diziden Ayrıldılar - Resim : 1

UZAK ŞEHİR YENİ SEZON NE ZAMAN?

Başrollerini Sinem Ünsal ve Ozan Akbaba'nın paylaştığı reyting rekortmeni dizi için ikinci sezon hazırlıkları başladı. Yeni sezon için sete çıkan dizinin 29. bölümü 15 Eylül Pazartesi akşamı yayınlanırken, yapımda ani bir oyuncu değişikliği yaşandı.

Uzak Şehir'de Yeni Sezon Öncesi Deprem! Aniden Diziden Ayrıldılar - Resim : 2

YENİ OYUNCU BELLİ OLDU

Dizide "Ümmü" karakterini canlandıran oyuncu Zeynep Kankonde, ailevi sebepleri gerekçe göstererek projeden ayrılma kararı aldı. Kankonde'nin yerine yeni sezonda "Ümmü" rolünü oyuncu Banu Fotocan oynayacak.

Uzak Şehir'de Yeni Sezon Öncesi Deprem! Aniden Diziden Ayrıldılar - Resim : 3

MİNE DE Mİ AYRILIYOR?

Diğer yandan Uzak Şehir dizisinde "Mine" karakterine hayat veren oyuncu Mine Kılıç da yeni sezon öncesi ayrılık iddiasıyla konuşulmaya başladı. Mine'ye hayat veren ünlü oyuncu, yeni proje görüşmeleri yapmaya başlayınca da ayrılık iddiaları daha da güçlendi.

