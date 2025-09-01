Organize İşler Dizisine Sürpriz İsimler Katıldı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Yılmaz Erdoğan’ın yazıp başrolünde yer aldığı, BKM Film imzalı 'Organize İşler: Karun Hazinesi' dizisi için geri sayım başladı. Şenol Sönmez’in yönetmenliğini üstleneceği proje, 25 Eylül’de sete çıkıyor. Dizinin çekimlerinin kasım ayının son haftasında tamamlanması hedefleniyor.

Daha önce Demet Akbağ, Kıvanç Tatlıtuğ, Uraz Kaygılaroğlu, Selim Bayraktar, Bensu Soral, Atakan Çelik, Burcu Özberk, Rıza Kocaoğlu ve Ekin Türkmen gibi yıldız oyuncuların kadroda yer aldığı açıklanmıştı.

YENİ İSİMLER BELLİ OLDU

Projeye son olarak şu isimler dahil oldu:

Menderes Samancılar: Meftun Baba

Şükran Ovalı: Efsun

Onur Akbay: Ferit

Ersin Korkut: Şahbaz

Kaynak: Birsen Altıntaş