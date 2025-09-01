Organize İşler Dizisine Sürpriz İsimler Katıldı

Yılmaz Erdoğan’ın hazırladığı Organize İşler dizisine yeni oyuncular katıldı. Netflix’te yayınlanacak dizi, eylül sonunda sete çıkıyor.

Organize İşler Dizisine Sürpriz İsimler Katıldı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Yılmaz Erdoğan’ın yazıp başrolünde yer aldığı, BKM Film imzalı 'Organize İşler: Karun Hazinesi' dizisi için geri sayım başladı. Şenol Sönmez’in yönetmenliğini üstleneceği proje, 25 Eylül’de sete çıkıyor. Dizinin çekimlerinin kasım ayının son haftasında tamamlanması hedefleniyor.

Daha önce Demet Akbağ, Kıvanç Tatlıtuğ, Uraz Kaygılaroğlu, Selim Bayraktar, Bensu Soral, Atakan Çelik, Burcu Özberk, Rıza Kocaoğlu ve Ekin Türkmen gibi yıldız oyuncuların kadroda yer aldığı açıklanmıştı.

YENİ İSİMLER BELLİ OLDU

Projeye son olarak şu isimler dahil oldu:

  • Menderes Samancılar: Meftun Baba
  • Şükran Ovalı: Efsun
  • Onur Akbay: Ferit
  • Ersin Korkut: Şahbaz

Organize İşler Dizisine Sürpriz İsimler Katıldı - Resim : 1

Kaynak: Birsen Altıntaş

Etiketler
Organize İşler 2: Sazan Sarmalı - Netflix Yılmaz Erdoğan
Harry Potter Yönetmeninden Flaş Açıklama: Orijinal Kadro Geri mi Dönüyor? Orijinal Kadro Geri mi Dönüyor?
Acun Ilıcalı’dan Flaş Transfer Hamlesi! Süper Lig Devi Resmen Açıkladı: Hayırlı Uğurlu Olsun Acun Ilıcalı’dan Flaş Transfer Hamlesi
Barış Alper’den Dursun Özbek’e Ağır İtham! İpler Tamamen Koptu: Açtı Ağzını Yumdu Gözünü Yönetime Olay Sözler! İpler Tamamen Koptu
Anadolu'da Bir İlk! Perre Antik Kenti’nde Heyecan Verici Keşif: Mezardan Mısır Tanrısı Figürü Çıkarıldı Anadolu'da Bir İlk: Mezardan Mısır Tanrısı Figürü Çıkarıldı
ÇOK OKUNANLAR
Transferi Arapsaçına Dönmüştü! Galatasaray'dan Barış Alper İçin Flaş Karar: Dursun Özbek Derhal Talimat Verdi Galatasaray'dan Flaş Karar! Talimat Verildi
Cem Küçük'ten AKP'ye Salvolar! Sözlerini Duyan Şoke Oldu: 'Süreç' Komisyonundan Ekonomiye... Cem Küçük'ten AKP'ye Salvolar! Sözlerini Duyan Şoke Oldu
Kerem Transferi Sonrası Dursun Özbek’ten Flaş Hamle! Galatasaray’ın Kalesi Artık O Eski Fenerbahçeliye Emanet Olacak Galatasaray'ın Kalesi Fenerbahçeliye Emanet
Afganistan'da 6 Büyüklüğünde Deprem: Şehir Yerle Bir Oldu, Yüzlerce Ölü, Binlerce Yaralı Var Afganistan'da 6 Büyüklüğünde Deprem
Ev Sahibi Ve Kiracılara Kötü Haber: Rayiç Bedellere Dev Zam! AKP’li İsim Bili Dayanamayıp İsyan Etti Rayiç Bedellere Dev Zam