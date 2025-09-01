Anadolu'da Bir İlk! Perre Antik Kenti’nde Heyecan Verici Keşif: Mezardan Mısır Tanrısı Figürü Çıkarıldı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Kommagene Krallığı’nın beş büyük kentinden biri olan Perre Antik Kenti’nde sürdürülen kazı çalışmalarında, Eski Mısır Tanrısı Pataikos’a ait figür bulundu.

Yaklaşık 2 bin 100 yıllık mezardan şaşırtan tarihi eserler çıktı

Adıyaman İl Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet Yelken ile Müze Müdürü Mehmet Alkan, kazı alanında incelemelerde bulunarak çalışmalar hakkında bilgi aldı. Alkan, kazıların “sonsuzluk merdiveni” olarak bilinen nekropol alanında devam ettiğini belirtti.

Yaklaşık 2 bin 100 yıllık bir mezarda ortaya çıkarılan eserler arasında Pataikos figürünün yanı sıra çeşitli boncuklar, fayans amuletler ve farklı türlerde nazarlıkların bulunduğu kaydedildi. Alkan, Helenistik döneme tarihlenen mezarın hipoje tarzında yapıldığını ve 14 bireyin gömülü olduğunu ifade etti.

Adıyaman Müzesi Müdürü Mehmet Alkan, bu figürün ilk kez karşılarına çıktığını söyledi

'BU FİGÜR İLK KEZ KARŞIMIZA ÇIKTI'

“Helenistik döneme ait bu mezarda Tanrı Pataikos figürü bulundu. Bu figür, Anadolu'da yapılan kazılarda ilk kez karşımıza çıkıyor.” diyen Alkan, keşfin büyük heyecan yarattığını vurguladı. İl Kültür ve Turizm Müdürü Yelken ise Perre Antik Kenti’nde elde edilen buluntuların, bölgenin tarihi önemini bir kez daha ortaya koyduğunu söyledi.

Kaynak: AA