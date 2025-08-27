Netflix’in İzlenme Rekoru Kıran Filmi Belli Oldu

Netflix'te tüm zamanların en çok izlenen filmi geçen aylarda yayınlanan Kpop: Demon Hunters adlı animasyon oldu.

Netflix'te tüm zamanların en çok izlenen filmi güncellendi. İlk sıraya Kpop: Demon Hunters (Kpop: İblis Avcıları) çıktı. Animasyon müzikal türünde ve dünya çapında ilk sıraya çıkan yapım 20 Haziran 2025'te Netflix'te yayınlandı.

Platformda tüm zamanların en çok izlenen film ünvanına ise 236 milyon saatten fazla izlenerek ulaştı. Dünya sıralamasında ilk sırada yer alan film Türkiye'de en çok izlenen yapım değil.

FİLMİN HİKAYESİ

Film, Sony yapımı olmasına rağmen Netflix'e satılmıştı. Animasyon filminde ünlü bir K-pop kız grubunun macera dolu hikayesi anlatılıyor. Netflix'in daha önce en çok izlenen filmi yaklaşık 230 milyon saat izlenerek zirveye ulan Red Notice filmiydi. Listenin üçüncü sırasında ise Carry-On 172,1 milyon saat izlenme ile yer alıyor.

Kaynak: Cumhuriyet

