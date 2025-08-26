Netflix mi, Prime Video mu, Disney+ mı? Hasan Can Kaya'nın Konuşanlar Programının Yeni Adresi Belli Oldu

Exxen’den ayrıldı, teklif üstüne teklif aldı… Hasan Can Kaya, Netflix, Prime Video, Max ve Disney+ arasında seçim yaptı. Konuşanlar programının yeni adresi belli oldu.

YouTube’da yayınlanan 'Konuşanlar' programıyla geniş bir hayran kitlesi edinen Hasan Can Kaya, daha sonra Exxen’e transfer olmuştu. Ancak geçtiğimiz aylarda platformla yollarını ayıran ünlü komedyenin yeni adresi merak konusuydu. Hakkında 'Programı için 300 bin dolar istiyor' iddiaları ortaya atılan Kaya, sonunda kararını verdi.

Prime Video, Max, Netflix ve Disney+ gibi devlerin radarına giren Kaya, tercihini Disney+’tan yana kullandı. Ünlü komedyen, 'Konuşanlar' programının çekimleri için bu akşam kamera karşısına geçiyor.

'Konuşanlar' yeni sezonuyla eylülde Disney+’ta izleyicilerle buluşacak. Programın yalnızca Türkiye’de değil, tüm dünyada çeviri desteğiyle yayınlanacağı öğrenildi.

