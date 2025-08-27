İzmir'deki Kazılarda Ortaya Çıkarıldı, Daha Önce Bulunanlara Hiç Benzemiyor... Tam 8 Bin Yıllık

İzmir’in Kemalpaşa ilçesindeki Ulucak Höyüğü’nde 8 bin yıllık tilki postlu erkek figürü bulundu. Neolitik döneme tarihlenen eser, üzerindeki kostüm detaylarıyla dikkat çekti. Uzmanlar, buluntunun bölgedeki yerleşim tarihini 350 yıl daha geriye götürdüğünü açıkladı.

İzmir’in Kemalpaşa ilçesindeki Ulucak Höyüğü’nde yürütülen kazılarda, 8 bin yıl öncesine ait olduğu değerlendirilen tilki postlu erkek figürü gün yüzüne çıkarıldı. Trakya Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Özlem Çevik başkanlığında 2009’dan bu yana süren çalışmalar, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile çeşitli kurumların desteğiyle devam ediyor.

TİLKİ POSTLU ERKEK FİGÜRÜ

Neolitik döneme tarihlenen höyük, İzmir’in bilinen en eski yerleşim alanı olarak 8 bin 850 yıllık geçmişiyle dikkat çekiyor. Son kazılarda bulunan 9 santimetre boyundaki figür, üzerindeki tilki postu ve başındaki törensel şapkayı andıran detaylarla öne çıktı.

DİĞER BULUNTULARDAN FARKLI

Kazı Başkanı Çevik, figürün üslubunun Ulucak’taki diğer buluntulardan farklı olduğunu belirterek, yerleşimin tarihinin 8 bin 500 yıldan 350 yıl daha öncesine uzandığını ifade etti.

Kaynak: AA

