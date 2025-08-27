Açık Havada Ücretsiz Sinema Keyfi Eylül Ayında da Sürüyor
Zorlu PSM’deki Vestel Amfi’de açık hava sineması eylül ayında da devam ediyor. Pazartesi akşamları zamansız klasikler ve günümüzün dikkat çeken yapımları ücretsiz olarak gösterilecek.
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült
Eylül ayında da açık havada sinema keyfi devam ediyor. Pluxee sponsorluğunda Zorlu PSM içerisindeki Vestel Amfi’de gerçekleştirilecek “Açık Hava Sinema Günleri”, sinemaseverlere zamansız klasikler ve dikkat çeken yapımları ücretsiz olarak izleme fırsatı sunacak.
EYLÜL AYI TAKVİMİ BELLİ OLDU
Her hafta pazartesi akşamları düzenlenen gösterimlerde, farklı dönemlerin iz bırakan filmleri sinema tutkunlarıyla buluşacak. Eylül ayı gösterim takvimi ise şöyle:
1 Eylül Pazartesi – The Memoir of a Snail
8 Eylül Pazartesi – The Usual Suspects
15 Eylül Pazartesi – Breaking the Waves
29 Eylül Pazartesi – Boiling Point
Sinema gösterimleri, şehirde Eylül ayını sinemayla iç içe geçirmek isteyenler için keyifli bir seçenek sunuyor. Katılım için önceden rezervasyon yaptırmak yeterli olacak.