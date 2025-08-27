Açık Havada Ücretsiz Sinema Keyfi Eylül Ayında da Sürüyor

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Eylül ayında da açık havada sinema keyfi devam ediyor. Pluxee sponsorluğunda Zorlu PSM içerisindeki Vestel Amfi’de gerçekleştirilecek “Açık Hava Sinema Günleri”, sinemaseverlere zamansız klasikler ve dikkat çeken yapımları ücretsiz olarak izleme fırsatı sunacak.

EYLÜL AYI TAKVİMİ BELLİ OLDU

Her hafta pazartesi akşamları düzenlenen gösterimlerde, farklı dönemlerin iz bırakan filmleri sinema tutkunlarıyla buluşacak. Eylül ayı gösterim takvimi ise şöyle:

1 Eylül Pazartesi – The Memoir of a Snail

8 Eylül Pazartesi – The Usual Suspects

15 Eylül Pazartesi – Breaking the Waves

29 Eylül Pazartesi – Boiling Point

Sinema gösterimleri, şehirde Eylül ayını sinemayla iç içe geçirmek isteyenler için keyifli bir seçenek sunuyor. Katılım için önceden rezervasyon yaptırmak yeterli olacak.