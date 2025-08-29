Fas'ta Şaşırtan Dinozor Fosili: Hem Zırhlı Hem Silahlı

Fas’ta 165 milyon yıllık yeni bir dinozor türü keşfedildi. Dinozorun boynundaki dev dikenler ve kuyruk silahı, bu türün hem güçlü savunma hem de saldırı yeteneğine sahip olduğunu gösteriyor.

Son Güncelleme:
Fas'ta Şaşırtan Dinozor Fosili: Hem Zırhlı Hem Silahlı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Fas’ın Atlas Dağları'nda yapılan arkeolojik kazılar, bilim dünyasını heyecanlandırdı. Araştırmacılar, 165 milyon yıl öncesine ait, şimdiye kadar bulunan en eski zırhlı ankylosaur dinozorunun fosiline ulaştı. Yeni keşfedilen türe Spicomellus adı verildi.

Bu dinozor sıradan değil. Kaburgaları boyunca uzanan altı dev sivri uç, kemikten bir boyun zırhı ve kuyruğunda sopaya benzeyen ölümcül bir silah bulunuyor. Boynundaki dev sivri uçlardan biri 87 santimetreye kadar ulaşıyor. Bilim insanları, bu sivri uçların tırnaklarımız gibi sert keratinle kaplı olduğunu ve canlıyken çok daha uzun göründüğünü belirtiyor.

'ADETA KEMİKTEN BİR TASMA'

Doğa Tarihi Müzesi’nden Prof. Susannah Maidment, "Boynunda adeta kemikten bir tasma var ve bunun yanlarından devasa dikenler çıkıyor. Bu sadece savunma için değil, aynı zamanda dikkat çekmek ya da rakipleri caydırmak için bir gösteri aracı da olabilir" dedi.

Fas'ta Şaşırtan Dinozor Fosili: Hem Zırhlı Hem Silahlı - Resim : 1

GİZLİ SİLAHI DA VAR

Spicomellus’un kuyruğundaki kaynaşmış omurlar, meşhur ankylosaur kuyruk sopasının erken bir versiyonu olarak tanımlanıyor. Bu bulgu, dinozorların kuyruk silahlarını sandığımızdan 30 milyon yıl önce geliştirmiş olabileceğini gösteriyor. Dikenli yapısı yalnızca yırtıcılardan korunmak için değil, aynı zamanda gösteri ve tür içi rekabet için de kullanılmış olabilir.

Prof. Maidment, konuya ilişkin şunları dedi: "Metrelerce uzunlukta sivri uçlarla çevrili bir hayvan düşünün... Ormanda yürümek bile başlı başına bir mücadele olurdu. Bu zırh sadece koruma değil, aynı zamanda bir gösteri unsuru olabilir."

Deniz Ekosisteminde Tarihi Keşif: Türkiye’nin En Yaşlı Deniz Çayırı BulunduDeniz Ekosisteminde Tarihi Keşif: Türkiye’nin En Yaşlı Deniz Çayırı BulunduÇevre

Etiyopya'da Şaşırtan Keşif! İnsan Ailesine Yeni Bir Dal EklendiEtiyopya'da Şaşırtan Keşif! İnsan Ailesine Yeni Bir Dal EklendiBilim - Teknoloji

Kaynak: Euronews

Etiketler
Dinozor Fas
Son Güncelleme:
Fenerbahçe'den Bir Jose Mourinho Geçti! İşte Portekizlinin İmza Attığı Skandal Olaylar... İşte Süper Lig'deki Skandal Olayları
Çığır Açan Yapay Zeka: İnsan Gibi Düşünüyor, Karmaşık Problemleri Çözebiliyor Çığır Açan Yapay Zeka: Karmaşık Problemleri Çözebiliyor
Fenerbahçe'nin Kurtarıcısı Geri Geliyor! Mourinho Sonrası İsmail Kartal Formülü Devreye Sokuldu Fenerbahçe'nin Kurtarıcısı Geri Geliyor
Bilim Dünyası Şokta! En 'Sıra Dışı' Dinozor Keşfedildi: 'Başka Hiçbir Hayvanda Böyle Bir Şey Görmedik' Bilim Dünyası Şokta! En 'Sıra Dışı' Dinozor Keşfedildi
ÇOK OKUNANLAR
Avrupa'da Buruk Hafta! UEFA Ülke Puanı Güncellendi! Bakın Türkiye Kaçıncı Sırada? UEFA Ülke Puanı Sıralaması Güncellendi
Mehmet Ali Erbil Altıncı Evliliğini Yaptı! Nikah Biter Bitmez Gülseren Ceylan'dan Flaş Hamle Evlilik Sonrası Flaş Hamle
Fenerbahçe'nin Jose Mourinho'ya Ödeyeceği Tazminat Belli Oldu! 'Ölüm' Sözleşmesinde Dudak Uçuklatan Rakam... Fenerbahçe'nin Ödeyeceği Tazminat Dudak Uçuklattı
CHP İstanbul Seçimi İçin İddianame Hazırlandı: 10 İsim Hakkında Hapis Talebi CHP'li 10 İsmin Hapsi İsteniyor
Zor Günlerin Teknik Patronu Fenerbahçe'ye Yeşil Işığı Yaktı! Yılmaz Vural Ali Koç'a Seslendi: 'Ali Beeeyy, Merhaba..!' Ali Beeeyy, Merhaba..!