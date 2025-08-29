Fas'ta Şaşırtan Dinozor Fosili: Hem Zırhlı Hem Silahlı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Fas’ın Atlas Dağları'nda yapılan arkeolojik kazılar, bilim dünyasını heyecanlandırdı. Araştırmacılar, 165 milyon yıl öncesine ait, şimdiye kadar bulunan en eski zırhlı ankylosaur dinozorunun fosiline ulaştı. Yeni keşfedilen türe Spicomellus adı verildi.

Bu dinozor sıradan değil. Kaburgaları boyunca uzanan altı dev sivri uç, kemikten bir boyun zırhı ve kuyruğunda sopaya benzeyen ölümcül bir silah bulunuyor. Boynundaki dev sivri uçlardan biri 87 santimetreye kadar ulaşıyor. Bilim insanları, bu sivri uçların tırnaklarımız gibi sert keratinle kaplı olduğunu ve canlıyken çok daha uzun göründüğünü belirtiyor.

'ADETA KEMİKTEN BİR TASMA'

Doğa Tarihi Müzesi’nden Prof. Susannah Maidment, "Boynunda adeta kemikten bir tasma var ve bunun yanlarından devasa dikenler çıkıyor. Bu sadece savunma için değil, aynı zamanda dikkat çekmek ya da rakipleri caydırmak için bir gösteri aracı da olabilir" dedi.

GİZLİ SİLAHI DA VAR

Spicomellus’un kuyruğundaki kaynaşmış omurlar, meşhur ankylosaur kuyruk sopasının erken bir versiyonu olarak tanımlanıyor. Bu bulgu, dinozorların kuyruk silahlarını sandığımızdan 30 milyon yıl önce geliştirmiş olabileceğini gösteriyor. Dikenli yapısı yalnızca yırtıcılardan korunmak için değil, aynı zamanda gösteri ve tür içi rekabet için de kullanılmış olabilir.

Prof. Maidment, konuya ilişkin şunları dedi: "Metrelerce uzunlukta sivri uçlarla çevrili bir hayvan düşünün... Ormanda yürümek bile başlı başına bir mücadele olurdu. Bu zırh sadece koruma değil, aynı zamanda bir gösteri unsuru olabilir."

Kaynak: Euronews