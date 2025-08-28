Bilim Dünyası Şokta! En 'Sıra Dışı' Dinozor Keşfedildi: 'Başka Hiçbir Hayvanda Böyle Bir Şey Görmedik'
Fas’ta yapılan kazılarda, 165 milyon yıl önce yaşamış ve Ankylosaurus ailesinin en eski üyesi olduğu belirlenen “Spicomellus afer” türü bir dinozor keşfedildi. Yaklaşık 1 metre uzunluğundaki dikenleriyle dikkat çeken bu türün, şimdiye kadar bulunan en sıra dışı dinozorlardan biri olduğu belirtildi.
Kuzey Afrika ülkesi Fas’ta, bilim dünyasında heyecan yaratan bir keşif yapıldı. Uzunluğu 1 metreye ulaşan dikenlere sahip, Ankylosaurus ailesinin bilinen en eski örneği olan “Spicomellus afer” türü dinozorun kalıntılarına ulaşıldı.
Faslı ve İngiliz bilim insanlarının ortak çalışmasıyla yürütülen ve sonuçları Nature dergisinde yayımlanan araştırmada, söz konusu dinozorun yaklaşık 165 milyon yıl önce yaşadığı belirtildi. Araştırmacılar, bu keşfin Ankylosaurus ailesinin evrimsel tarihine ışık tuttuğunu vurguladı.
DİKENLERİ BİR İLK!
Londra Doğal Tarih Müzesi’nden Susannah Maidment, dinozorun kemikle birleşmiş halde bulunan dikenlerinin bilim dünyasında bir ilke işaret ettiğini belirterek, “Bu durumu yaşayan ya da nesli tükenmiş herhangi başka bir hayvanda görmedik.” ifadesini kullandı.
'KEŞFEDİLEN EN GARİP DİNOZOR'
Araştırmayı yürüten Birmingham Üniversitesi’nden Richard Butler ise, Ankylosaurus ailesinin dinozorların hüküm sürdüğü kretase döneminin sonlarına kadar varlığını sürdürdüğünü hatırlatarak, “Bu, şimdiye kadar keşfedilen en garip dinozorlardan biri.” değerlendirmesinde bulundu.
DİKENLERİ NE İŞE YARIYOR?
Her ne kadar fosil bütünlüğü tam olmasa da, bilim insanları “Spicomellus afer”in yaklaşık 4 metre uzunluğunda ve 2 ton ağırlığında olduğunu tahmin ediyor. Dinozorun sıra dışı dikenlerinin, hem yırtıcı türlere karşı savunma hem de çiftleşme dönemlerinde eş seçimini etkilemede işlev gördüğü düşünülüyor.
