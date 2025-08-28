Bilim Dünyası Şokta! En 'Sıra Dışı' Dinozor Keşfedildi: 'Başka Hiçbir Hayvanda Böyle Bir Şey Görmedik'

Fas’ta yapılan kazılarda, 165 milyon yıl önce yaşamış ve Ankylosaurus ailesinin en eski üyesi olduğu belirlenen “Spicomellus afer” türü bir dinozor keşfedildi. Yaklaşık 1 metre uzunluğundaki dikenleriyle dikkat çeken bu türün, şimdiye kadar bulunan en sıra dışı dinozorlardan biri olduğu belirtildi.

Son Güncelleme:
Bilim Dünyası Şokta! En 'Sıra Dışı' Dinozor Keşfedildi: 'Başka Hiçbir Hayvanda Böyle Bir Şey Görmedik'
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Kuzey Afrika ülkesi Fas’ta, bilim dünyasında heyecan yaratan bir keşif yapıldı. Uzunluğu 1 metreye ulaşan dikenlere sahip, Ankylosaurus ailesinin bilinen en eski örneği olan “Spicomellus afer” türü dinozorun kalıntılarına ulaşıldı.

Faslı ve İngiliz bilim insanlarının ortak çalışmasıyla yürütülen ve sonuçları Nature dergisinde yayımlanan araştırmada, söz konusu dinozorun yaklaşık 165 milyon yıl önce yaşadığı belirtildi. Araştırmacılar, bu keşfin Ankylosaurus ailesinin evrimsel tarihine ışık tuttuğunu vurguladı.

Bilim Dünyası Şokta! En 'Sıra Dışı' Dinozor Keşfedildi: 'Başka Hiçbir Hayvanda Böyle Bir Şey Görmedik' - Resim : 1
Şimdiye kadarki en 'garip' dinozor türü keşfedildi

DİKENLERİ BİR İLK!

Londra Doğal Tarih Müzesi’nden Susannah Maidment, dinozorun kemikle birleşmiş halde bulunan dikenlerinin bilim dünyasında bir ilke işaret ettiğini belirterek, “Bu durumu yaşayan ya da nesli tükenmiş herhangi başka bir hayvanda görmedik.” ifadesini kullandı.

Bilim Dünyası Şokta! En 'Sıra Dışı' Dinozor Keşfedildi: 'Başka Hiçbir Hayvanda Böyle Bir Şey Görmedik' - Resim : 2
Bilim insanları, “Bu durumu yaşayan ya da nesli tükenmiş herhangi başka bir hayvanda görmedik" dedi.

'KEŞFEDİLEN EN GARİP DİNOZOR'

Araştırmayı yürüten Birmingham Üniversitesi’nden Richard Butler ise, Ankylosaurus ailesinin dinozorların hüküm sürdüğü kretase döneminin sonlarına kadar varlığını sürdürdüğünü hatırlatarak, “Bu, şimdiye kadar keşfedilen en garip dinozorlardan biri.” değerlendirmesinde bulundu.

Bilim Dünyası Şokta! En 'Sıra Dışı' Dinozor Keşfedildi: 'Başka Hiçbir Hayvanda Böyle Bir Şey Görmedik' - Resim : 3
'Spicomellus afer' türü dinozorun kalıntılarına ulaşıldı.

DİKENLERİ NE İŞE YARIYOR?

Her ne kadar fosil bütünlüğü tam olmasa da, bilim insanları “Spicomellus afer”in yaklaşık 4 metre uzunluğunda ve 2 ton ağırlığında olduğunu tahmin ediyor. Dinozorun sıra dışı dikenlerinin, hem yırtıcı türlere karşı savunma hem de çiftleşme dönemlerinde eş seçimini etkilemede işlev gördüğü düşünülüyor.

İzmir'deki Kazılarda Ortaya Çıkarıldı, Daha Önce Bulunanlara Hiç Benzemiyor... Tam 8 Bin Yıllıkİzmir'deki Kazılarda Ortaya Çıkarıldı, Daha Önce Bulunanlara Hiç Benzemiyor... Tam 8 Bin YıllıkKültür - Sanat
Bilim Dünyası Hindi Dinozoru Fosiliyle Sarsıldı: Bu Tür Daha Önce BilinmiyorduBilim Dünyası Hindi Dinozoru Fosiliyle Sarsıldı: Bu Tür Daha Önce BilinmiyorduYaşam

Kaynak: AA

Etiketler
Dinozor Kazı Fas
Son Güncelleme:
NASA Alarmda... Gizemli Cisim Dünya’ya Yaklaşıyor! NASA Alarmda... Gizemli Cisim Dünya’ya Yaklaşıyor!
Taciz İfşalarıyla Gündemdeydi: Komedyen Kaan Sezyum’dan İlk Açıklama Geldi: İddiaları Kabul Etti Ünlü Komedyenden 'Taciz' Özrü
Fenerbahçe’den Rezalet Oyun! Mustafa Denizli Sahanın En Kötü İsmini Açıkladı: İki Sezondur Yatıyor! Fenerbahçe'nin En Kötüsünü Açıkladı
Milyonlarca Kullanıcısı Bulunuyordu: Canlı Görüntülü Görüşme Uygulamasına Türkiye’den Erişim Engeli Milyonlarca Kullanıcısı Vardı! Türkiye'de Engellendi
ÇOK OKUNANLAR
Kader Anı Geldi Çattı! İşte Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki Muhtemel Rakipleri Şampiyonlar Ligi'ndeki Muhtemel Rakipleri
İfşalar Peş Peşe... Melek Mosso İlk Kez Açıkladı: Çocukluğumdan Beri Üç Kez Tacize Uğradım Bir İtiraf Da Ünlü Şarkıcıdan Geldi
Kulislere Bomba Gibi Düşen İddia! Meral Akşener, Mansur Yavaş'a Ne Teklif Etti? Hem de Seçimden Bir Gün Önce... Akşener, Yavaş'a Ne Teklif Etti? Hem de Seçimden Bir Gün Önce...
Benfica Mağlubiyeti Sonrası Jose Mourinho’yla İpler Kopuyor! Aykut Kocaman Fenerbahçe’nin Başına Mı Getirilecek? Gözler Ali Koç’’ta… İpler Koptu, Efsane İsim Geri Dönüyor
Mide Fıtığı Ameliyatı Sonu Oldu, Ailesinden Suç Duyurusu: 'Basit Bir Ameliyata Gitti, Cenazesi Geldi' Mide Fıtığı Ameliyatı Sonu Oldu