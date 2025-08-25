Milyonlarca Kullanıcısı Bulunuyordu: Canlı Görüntülü Görüşme Uygulamasına Türkiye’den Erişim Engeli

Daha önce Türkiye’de erişim engeli getirilen Discord ve Roblox’un ardından bir uygulamaya daha erişim engeli getirildi. Ankara 4. Sulh Ceza Hakimliği tarafından alınan kararla birlikte azarlive.com’a Türkiye genelinden giriş yapılamıyor.

Türkiye’de canlı görüntülü konuşma uygulaması Azar’a erişim engeli getirildi. BTK'nın internet sitesinde yer alan açıklamada kararın nedenine ilişkin detaylı bir açıklama yapılmadı. Oldukça popüler bir uygulama olarak bilinen Azar, ülkemizde yıllardır hizmet veriyor.

AZAR’A TÜRKİYE’DEN ERİŞİM ENGELİ

Ankara 4. Sulh Ceza Hakimliği, 22 Ağustos 2025 tarihli ve 2025/8885 D. İş sayılı kararla, azarlive.com alan adına Türkiye’den erişimin durdurulmasına karar verdi. Kararın gerekçesi resmi olarak açıklanmazken, kullanıcılar artık platforma Türkiye genelinden ulaşamıyor.

DİSCORD VE ROBLOX'A DA ERİŞİM ENGELİ GETİRİLMİŞTİ

Bu gelişme, daha önce erişim engeli getirilen Discord ve Roblox gibi uygulamaları akıllara getirdi. Türkiye, ABD merkezli iletişim platformu Discord’a 9 Ekim’de erişim yasağı getirmişti.

