Bakan Uraloğlu Müjdeli Haberi Verdi: O İki İl Arası Mesafe 40 Dakikaya Düştü!

Milyonlarca kişi artık rahat bir nefes alacak. Bunca zahmeti artık çekmek zorunda kalmayacaksınız. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, sosyal medya hesabından müjdeli haberi duyurdu. O iki il arası mesafe 40 dakikaya düştü. İşte detaylar haberimizde…

Bakan Uraloğlu Müjdeli Haberi Verdi: O İki İl Arası Mesafe 40 Dakikaya Düştü!
Ulaştırma alanında yapılan yatırımlar, Türkiye’nin dört bir yanında vatandaşların hayatını kolaylaştırmaya devam ediyor. Son olarak ulaştırma altyapısında örnek projelerden biri olan Konya – Karaman Hızlı Tren Hattı, Türkiye’nin demir yolu vizyonunu bir adım ileriye taşıdı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'da Konya – Karaman Hızlı Tren Hattı ile ilgili beklenen paylaşım geldi. Konya – Karaman Hızlı Tren Hattı da yalnızca ulaşım süresini azaltmakla kalmıyor aynı zamanda ülke ekonomisine ve çevreye de büyük katkılar sağlıyor.

63 MİLYON TL TASARRUF SAĞLADI

8 Ocak 2022'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla hizmete açılan toplam 102 kilometre uzunluğundaki Konya-Karaman Hızlı Tren Hattı üzerine 74 köprü, 39 geçit ve 17 yaya geçidi inşa edildi. Öte yandan yapımı tamamlanan hat sayesinde yılda 63 milyon TL tasarruf sağlanırken, karbon salınımı da yıllık 25 bin ton azaltıldı

BAKAN URALOĞLU SOSYAL MEDYA HESABINDAN MÜJDELİ HABERİ VERDİ

Konuyla ilgili X medya hesabından açıklama yapan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "102 km'lik Konya – Karaman Hızlı Tren Hattına 74 köprü, 39 geçit, 17 yaya geçidi inşa ettik. Yılda 63 milyon TL tasarruf sağlıyoruz. Karbon salınımını 25 bin ton azaltıyoruz" dedi.

