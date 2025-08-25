Araç Sahipleri Bayram Edecek! Benzin Ve Motorin Alımlarında 500 TL’ye Varan Dev İndirim: Tarihi Bitmeden Yetişen Depoları Bedavaya Fulleyecek

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Milyonlarca araç sahibini ve kredi kartı kullanıcılarını yakından ilgilendiren yeni bir kampanya duyurdu. Bu şartları yerine getiren müşterilere, akaryakıt alımlarında 500 TL’ye varan indirim uygulanacak. Tarihi bitmeden yetişen depoları bedavaya fulleyecek.

ARAÇ SAHİPLERİ BAYRAM EDECEK! BENZİN VE MOTORİN ALIMLARINDA 500 TL’LİK DEV İNDİRİM

NTV'de yer alan habere göre, kampanyalar bölümünde 500 liraya kadar indirim kazanmak mümkün. Bu da güncel fiyatlarla yaklaşık 10 litre akaryakıta denk geliyor. Peki hangi banka ne kadar akaryakıt indirimi sağlıyor?

HANGİ BANKA NE KADAR AKARYAKIT İNDİRİMİ VERİYOR?

İşte bankaların akaryakıt fiyatlarında uyguladığı kampanyalar;

Denizbank Bonus: Anlaşmalı istasyonlarda 5 kez 1500 TL’lik harcamaya 500 TL indirim.

Maximum: Opet ve Sunpet’te 4 kez 1000 TL harcamaya 250 TL indirim.

Paraf: Total ve Moil’de 4 kez 1000 TL harcamaya 300 TL indirim.

TEB Bonus: Anlaşmalı istasyonlarda 2000 TL’lik harcamaya 250 TL indirim.

Troy: 1500 TL’lik harcamaya 100 TL indirim.

Vakıfbank World: 4 kez 1000 TL’lik harcamaya 225 TL indirim.

Yapı Kredi World: Shell’de 4 kez 1000 TL harcamaya 300 TL indirim.

Ziraat Bankası Bankkart: Aytemiz’de 4 kez 900 TL harcamaya 300 TL; ayrıca anlaşmalı istasyonlarda 1500 TL’lik harcamaya 100 TL indirim.

Kampanyalardan yararlanmak isteyen sürücüler, bankaların mobil uygulamalarından veya internet şubelerinden katılım sağlayabiliyor.

Kaynak: NTV