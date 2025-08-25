Araç Sahipleri Bayram Edecek! Benzin Ve Motorin Alımlarında 500 TL’ye Varan Dev İndirim: Tarihi Bitmeden Yetişen Depoları Bedavaya Fulleyecek

Araç sahipleri bu fırsatlar kaçmaz. Bankalar ve akaryakıt istasyonları arasında yapılan iş birlikleriyle beraber kredi kartı kullanıcılarına belirli harcamalar doğrultusunda indirim uygulanıyor. Son olarak duyurulan kampanya doğrultusunda benzin ve motorin alımlarında 500 TL indirin uygulanacak. Peki hangi banka ne kadar akaryakıt indirimi veriyor? İşte detaylar haberimizde…

Son Güncelleme:
Araç Sahipleri Bayram Edecek! Benzin Ve Motorin Alımlarında 500 TL’ye Varan Dev İndirim: Tarihi Bitmeden Yetişen Depoları Bedavaya Fulleyecek
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Milyonlarca araç sahibini ve kredi kartı kullanıcılarını yakından ilgilendiren yeni bir kampanya duyurdu. Bu şartları yerine getiren müşterilere, akaryakıt alımlarında 500 TL’ye varan indirim uygulanacak. Tarihi bitmeden yetişen depoları bedavaya fulleyecek.

ARAÇ SAHİPLERİ BAYRAM EDECEK! BENZİN VE MOTORİN ALIMLARINDA 500 TL’LİK DEV İNDİRİM

NTV'de yer alan habere göre, kampanyalar bölümünde 500 liraya kadar indirim kazanmak mümkün. Bu da güncel fiyatlarla yaklaşık 10 litre akaryakıta denk geliyor. Peki hangi banka ne kadar akaryakıt indirimi sağlıyor?

Araç Sahipleri Dikkat: Motorine 2 Hafta Sonra Büyük İndirim! İşte 25 Ağustos 2025 Güncel Benzin, Motorin Ve LPG FiyatlarıAraç Sahipleri Dikkat: Motorine 2 Hafta Sonra Büyük İndirim! İşte 25 Ağustos 2025 Güncel Benzin, Motorin Ve LPG FiyatlarıGözden Kaçmasın

HANGİ BANKA NE KADAR AKARYAKIT İNDİRİMİ VERİYOR?

İşte bankaların akaryakıt fiyatlarında uyguladığı kampanyalar;

Denizbank Bonus: Anlaşmalı istasyonlarda 5 kez 1500 TL’lik harcamaya 500 TL indirim.

Maximum: Opet ve Sunpet’te 4 kez 1000 TL harcamaya 250 TL indirim.

Paraf: Total ve Moil’de 4 kez 1000 TL harcamaya 300 TL indirim.

TEB Bonus: Anlaşmalı istasyonlarda 2000 TL’lik harcamaya 250 TL indirim.

Troy: 1500 TL’lik harcamaya 100 TL indirim.

Araç Sahipleri Bayram Edecek! Benzin Ve Motorin Alımlarında 500 TL’ye Varan Dev İndirim: Tarihi Bitmeden Yetişen Depoları Bedavaya Fulleyecek - Resim : 2

Vakıfbank World: 4 kez 1000 TL’lik harcamaya 225 TL indirim.

Yapı Kredi World: Shell’de 4 kez 1000 TL harcamaya 300 TL indirim.

Ziraat Bankası Bankkart: Aytemiz’de 4 kez 900 TL harcamaya 300 TL; ayrıca anlaşmalı istasyonlarda 1500 TL’lik harcamaya 100 TL indirim.

Kampanyalardan yararlanmak isteyen sürücüler, bankaların mobil uygulamalarından veya internet şubelerinden katılım sağlayabiliyor.

Kaynak: NTV

Etiketler
Akaryakıt Banka Benzin Motorin
Son Güncelleme:
Son Dakika: Beşiktaş 15 Milyon Euroluk Forveti Kadrosuna Kattı! El Bilal Touré Transferini Resmen Açıklandı Beşiktaş 15 Milyon Euroluk Forveti Kadrosuna Kattı
İspanya’da Gecenin Yıldızı Arda Güler! Milli Yıldız, Mbappe'ye Öyle Bir Asist Yaptı Ki... Real Madrid Resmi Hesabından Paylaşınca Türkler Yorum Yağmuruna Tuttu İspanya’da Gecenin Yıldızı Arda Güler
18 Yaş Altındaki Sigortalılara Müjde! Erken Emeklilik Fırsatının Yolu Açıldı: O Tarihten Girişi Olanlar Faydalanacak Erken Emeklilik Fırsatının Yolu Açıldı
Son Dakika: Balıkesir Sındırgı’da Deprem Fırtınası! Prof. Dr. Şener Üşümezsoy Son Uyarısıyla Ürküttü: O Fayda 6,5'e Varan Sarsıntılar Olabilir! O Fayda 6,5'e Varan Sarsıntılar Olabilir!
‘Sanat Karın Doyurmaz’ Lafı Tarih Oluyor! FED’in ‘İşgücü Piyasası’ Raporundan Çarpıcı Sonuç: Sanat Tarihi IN Mühendislik OUT ‘Sanat Karın Doyurmaz’ Lafı Tarih Oluyor
ÇOK OKUNANLAR
Hande Erçel-Hakan Sabancı Çiftiyle İlgili Bomba İddia... Anne Vetosu! Meğer Tek Sözüyle Silmiş Anne Vetosu! Meğer Tek Sözüyle Silmiş
Prens Dizisinin Yakışıklı Kaptanı Çağlar Ertuğrul Yıllardır Beklediği Hayalini Gerçekleştirdi: Bugüne Kısmetmiş! Yıllardır Bu Anı Bekliyordu! Sonunda Gerçekleştirdi
TEM'de Zincirleme Kaza! Tüm Şeritler Trafiğe Kapatıldı, Ölü ve Çok Sayıda Yaralı Var TEM'de Zincirleme Kaza! Ölü ve Çok Sayıda Yaralı Var
Bakan Duyurdu: Metro, Marmaray ve İZBAN… 30 Ağustos’ta Toplu Ulaşım Ücretsiz Olacak 30 Ağustos'ta 3 Şehirde Ulaşım Ücretsiz
CHP İstanbul İl Kongresi Davasında Kritik Gelişme: Ön Duruşma 21 Eylül’de CHP İstanbul İl Kongresi Davasında Kritik Gelişme