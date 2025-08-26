Deniz Ekosisteminde Tarihi Keşif: Türkiye’nin En Yaşlı Deniz Çayırı Bulundu

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Garanti BBVA ve TURMEPA iş birliğiyle yürütülen Mavi Nefes Projesi, Türkiye’de deniz araştırmaları açısından tarihi bir keşfe imza attı. Prof. Dr. Ergün Taşkın ve ekibinin Fethiye-Göcek Özel Çevre Koruma Bölgesi’nde yürüttüğü çalışmalar sonucunda, Kızılada açıklarında 2.000 yaşında bir deniz çayırı tespit edildi.

TARİHİ BİR DÖNÜM NOKTASI

Türkiye’de ilk kez bir deniz çayırının yaşı bilimsel olarak belirlenirken, bu bulgu ülkemiz deniz araştırmaları tarihinde bir dönüm noktası oldu. Uzun ve titiz laboratuvar incelemeleri sonucunda ortaya çıkan veri, ekosistemin korunmasına yönelik tüm projelerde yeni bir referans niteliği taşıyor.

Deniz çayırlarının oksijen üretimi, karbon tutumu ve biyolojik çeşitliliğin korunması açısından kritik önemde olduğu biliniyor. Bir kilometrekarelik deniz çayırı, yaklaşık 1.000 kişinin yıllık oksijen ihtiyacını karşılayabiliyor. Ayrıca bu ekosistemler, balıklar ve kabuklular için yaşam alanı oluştururken, kıyı erozyonunu da önleyici bir rol üstleniyor.

TONLARCA ATIK TOPLANDI

2021 yılında Marmara Denizi’ndeki müsilaj krizine yanıt olarak başlatılan Mavi Nefes Projesi, kısa sürede Türkiye’nin farklı bölgelerinde önemli çevresel ve bilimsel sonuçlar üretti. Marmara Denizi’nden Van Gölü’ne kadar pek çok noktada yüzlerce ton atık toplandı, ekim çalışmaları yapıldı ve biyoçeşitlilik haritaları çıkarıldı.

Proje kapsamında Göcek’te yaklaşık 10 bin deniz çayırı fidesi denize ekildi ve bu alanlarda yüzde 70’in üzerinde canlılık oranına ulaşıldı. Ayrıca bölgede 1.545 farklı deniz türü tespit edilerek biyolojik çeşitliliğin korunmasına yönelik önemli adımlar atıldı. Bu çalışmalar, yalnızca mevcut ekosistemin korunmasını değil, gelecek nesiller için yeni yaşam alanlarının oluşturulmasını da sağlıyor.