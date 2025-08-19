İller Farklı, Manzara Aynı: Ladik ve Beyşehir Gölleri Can Çekişiyor

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Kuraklık ve yanlış sulama Türkiye'nin göllerini kurutmaya devam ederken, Samsun'da Ladik, Konya ve Isparta'ya sınırı olan Beyşehir Göllerinin içler acısı durumu havadan görüntülendi.

Türkiye’nin en büyük tatlı su gölü olan ve 656 kilometrekare yüz ölçümüne sahip olan Beyşehir Gölü’nü de kuraklık vurdu. Gölde bazı bölgelerde su 300 metre çekilirken, Beyşehir Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Hasan Kurt, ''Söyleyeceğimiz tek bir şey var, Beyşehir Gölü vefat etmiştir. Tüm Türkiye’nin başı sağ olsun. Şu an bulunduğumuz yerin su seviyesi oldukça yüksekti ve burada daha önce 300 metre geride çekim yapmıştık. Şu an bazı yerlerde 1500 metreye kadar su çekilmiş durumda, yürü yürü bitmiyor. Bu alanlar kara parçası haline gelmiş vaziyette. Artık suya ulaşılamayacak derece çekildi. Suyun çekilmesiyle birlikte adalar oluştu” ifadelerini kullanarak durumun vahametini gözler önüne serdi.

İklim değişikliği ve bilinçsiz tarımsal sulama nedeniyle gölün bazı bölümlerinde su kıyıdan 300 metre çekildi. Bu durum balıkçılığı ve tekne turları yapılmasını da güçleştirdi.

'BATAKLIĞA DÖNÜŞTÜ'

Beyşehir Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Hasan Kurt, konuya ilişkin açıklamalarda bulunurken, “Söyleyeceğimiz tek bir şey var, Beyşehir Gölü vefat etmiştir. Tüm Türkiye’nin başı sağ olsun. Göründüğü üzere göl otlanma ve bataklığa dönüşmüş vaziyettedir. Ağlar serilmeyecek dereceye geldi. Bizim için artık Beyşehir Gölü yok. Beyşehir Gölü, şu anda ölmüş vaziyettedir. Balıkçılar olarak tamamen bittik. Balıkçılık yapamıyoruz. Tarım sulamaları da yapılamıyor. Sadece içme suyu olarak kullanılıyor. İçme suyu olarak ise 1 ay mı olur, 2 ay mı olur, 6 ay mı olur, ondan da şikayetler gelmeye başlar.

Önümüzdeki zamanlarda çeşmelerden balçık bataklık akacak. Bizim tahminlerimiz bu yöndedir. Şu an bulunduğumuz yerin su seviyesi oldukça yüksekti, burada daha önce 300 metre geride çekim yapmıştık. Şu an bazı yerlerde 1500 metreye kadar su çekilmiş durumda, yürü yürü bitmiyor. Bu alanlar kara parçası haline gelmiş vaziyette. Artık suya ulaşılamayacak derece çekildi. Suyun çekilmesiyle birlikte adalar oluştu” diye konuştu.

Kuraklıkla birlikte gölü besleyen bazı kaynakların önüne tarımsal amaçlı gölet ve barajlar yapıldığını belirten Kurt, Beyşehir Gölü’nün bu nedenle beslenemez hale geldiğini kaydetti.

Kurt, “Çiftçiler, pancarlarını sulayamadı. Çoğu çiftçi tarlasını tekrar sürdü. Ciddi bir şekilde çiftçilerin zararı var. Bunun sebebi suyun olmamasıdır. Biz çiftçilere dedik ki, 'Hoyratça sulamayı bırakın. Damlama sulamaya geçin, tasarruf edin' diye uyardık. Bu göl hepimizin, dedik ama diğer arkadaşlar, '4 balıkçıya mı lazım' diyerek tepki gösterdi. Şu an ise biz balıkçılar olarak sesizimizi çıkarmıyoruz. Bu sorun artık Türkiye’nin sorunu haline geldi. Çiftçiler diyor ki, 'Beyşehir bize su vermiyor'. Kapaklar açık su gitmiyor vaziyette, alın su sizin olsun. Çünkü göl kurudu, su yok.

Yetkililerden çözüm bulmalarını istiyoruz. Bizim şöyle bir talebimiz var. Akçay’da boşa akan bir su var. 36 kilometrelik bir mesafeden getirtilerek Beyşehir Gölüne kazandırılırsa göl kurtulur. Onun için bu projeyi en hızlı şekilde gündeme alıp, master planı hazırlayarak meclise sunulup gölümüze getirtmeliyiz” dedi.

LADİK GÖLÜ 25 YILDA 4’TE 1’İNİ KAYBETTİ

Beyşehir Gölü’ne benzer bir manzara da Samsun’daki Ladik Gölü’nde yaşandı. Su uzmanı Prof. Dr. Yusuf Demir, gölün can çekiştiğini belirtti.

Tektonik kökenli Ladik Gölü, Samsun'un Ladik ilçesinde yer alan ve uzun yıllardır hem balıkçılık hem de turizm açısından büyük önem taşıyan sulak alanlardan biriydi. Ancak son yıllarda artan kuraklık ve iklim değişikliği etkisiyle göl her geçen gün su kaybediyor. Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölüm Başkanı Prof. Dr. Yusuf Demir, gölün yüzey alanının 2000 yılından bu yana yüzde 25'ten fazla küçüldüğünü kaydetti.

İÇLER ACISI DURUM HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Göl havadan görüntülenirken, içler acısı durum da gözler önüne serildi. Eskiden balıkların yüzdüğü ancak, kuraklık nedeniyle şimdi ineklerin orladığı gölün durumu için yorumlarda bulunan Demir, u azalmasının ekosistemden tarıma kadar geniş etkiler oluşturduğunu ifade ederek, "Su miktarının azalmasıyla göl aşırı tuzlu hale gelmekte, sazlıkların yok olması kuşları olumsuz etkilemektedir. Su kalitesi bozuldukça göl havzasında iklim karasallaşmakta, özellikle kış aylarında düşen sıcaklıklar meyveciliğe zarar vermektedir.

Kar yağışlarının azalması ve yağış rejiminin bozulması, gölü besleyen yeraltı ve yüzey sularını da zayıflatmıştır. Son aylarda gölü besleyen derelerin çoğu kurumuş durumdadır. Ayrıca tarımsal sulama, açılan kuyular ve ticari su kullanımları göldeki su kaybını tetiklemektedir” diye konuştu.

Demir, gölde su seviyesinin kritik aşamaya geldiğini kaydederken, acil önlem alınması için çağrıda bulundu.

Kaynak: DHA-İHA